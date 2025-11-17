Incidente tra due auto in via Pomini a Castellanza: coinvolte quattro persone

Scontro tra due auto a Castellanza all’incrocio tra via Pomini e via Matteotti. È accaduto poco prima delle 8 di lunedì 17 novembre. Quattro le persone rimaste coinvolte, due quindicenni e due donne di 52 e di 57 anni.

(immagine di reprtorio)

L’incidente è avvenuto all’incrocio solitamente regolato da semafori che, da ieri, sono lampeggianti a causa di un problema tecnico alla centralina. I tecnici del Comune ripristineranno a breve il regolare funzionamento.

Fortunatamente le condizioni delle donne non sono preoccupanti.