Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Incidente tra due auto in via Pomini a Castellanza: coinvolte quattro persone

Leggere conseguenze per i feriti che sono due quindicenni e due donne di 52 e 57 anni. Lo scontro all'incrocio con via Matteotti dove i semafori sono lampeggianti per via di un problema tecnico

incrocio via pomini

Scontro tra due auto a Castellanza all’incrocio tra via Pomini e via Matteotti. È accaduto poco prima delle 8 di lunedì 17 novembre. Quattro le persone rimaste coinvolte, due quindicenni e due donne di 52 e di 57 anni.
(immagine di reprtorio)

L’incidente è avvenuto all’incrocio solitamente regolato da semafori che, da ieri, sono lampeggianti a causa di un problema tecnico alla centralina. I tecnici del Comune ripristineranno a breve il regolare funzionamento.

Fortunatamente le condizioni delle donne non sono preoccupanti.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.