Incontro sul ponte della Sp1 senza le autorità: “Uno sgarbo ai cittadini di Gavirate”

“Uno sgarbo ai cittadini”. È stato vissuta così l’assenza della giunta Parola e della Provincia all’incontro promosso dall’associazione Gavirate Tra Parco e Lago per parlare del progetto sul ponte che dovrà essere costruito sulla provinciale SP1 all’altezza dell’area commerciale.

All’incontro, che si è svolto in sala Mura, erano invitati sia il sindaco Parola sia il Presidente della Provincia Magrini per presentare il progetto. L’amministrazione, però, ha giocato d’anticipo convocando una presentazione alla stampa della più ampia visione progettuale di mobilità e messa in sicurezza di cui il ponte di Gavirate è una delle opere. Il Presidente Magrini ha motivato la decisione di non presentarsi all’incontro pubblico per il carattere politico dell’iniziativa promosso dalla minoranza : «Per il mio ruolo mi interfaccio con le istituzioni» ha chiarito.

Assenti i promotori del ponte, il presidente dell’associazione Gianni Lucchina ha definito il progetto un grave dispendio di soldi per un’opera non essenziale e che, anzi, potrebbe aggravare una situazione già delicata di ordine pubblico nella zona: « Se vogliamo parlare di sicurezza, allora ci sarebbero molti altri punti della SP1 che andrebbero sistemati, a cominciare dal Chiostro di Voltorre o da Via Monte Rosa».

L’idea, legata a un rendering ancora poco dettagliato, ha sollevato critiche tra il pubblico: c’è chi ha messo in evidenza la lunghezza del percorso previsto che porterà i cittadini a preferire sempre l’attraversamento a raso molto più diretto, chi ha chiesto se diventerà un trampolino di lancio per i motorini che sfrecciano di notte, chi ha dubitato della pericolosità di un attraversamento non molto affollato.

«Quei 100.000 euro messi a bilancio dal Comune di Gavirate – ha commentato Lucchina – potrebbero servire di più per rendere più sicuro e illuminato l’attuale attraversamento esistente».

Presente in sala anche il consigliere di minoranza di Gavirate s’è Desta Simone Foti: « Al momento non c’è alcun progetto approvato ma solo il recepimento di uno stanziamento. Mi auguro che quando ci sarà il progetto vero si potrà discutere apertamente dell’opera».

I cittadini presenti, una quarantina, sperano in un ripensamento: “raccogliamo le firme. Mobilitiamoci prima che sia tardi”.

Il progetto, però, è ormai in fase di definizione: con il preliminare si discuterà in conferenza dei servizi per poi mettere a bando la progettazione esecutiva. L’amministrazione di Gavirate si augura di avviare il cantiere nell’estate prossima.