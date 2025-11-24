Induno Olona, Enzo Laforgia presenta il suo libro sulla cucina durante il fascismo

Sabato 29 novembre 2025, alle ore 16.30, la Biblioteca Civica di Induno Olona ospita la presentazione del libro Quando il fascismo dettava la dieta, scritto dallo storico Enzo Laforgia. Un appuntamento culturale che si inserisce nel ciclo di incontri di approfondimento storico e sociale promossi dal Comune e dalla biblioteca stessa.

Il fascismo a tavola: cibo, ideologia e identità

Con questo volume, Laforgia propone una lettura originale e documentata di un aspetto poco esplorato del regime fascista: il controllo dell’alimentazione degli italiani. Attraverso la sua ricerca, l’autore mostra come la cucina e le abitudini alimentari siano state influenzate – e in alcuni casi imposte – dalla retorica e dagli obiettivi del regime, che mirava a modellare la “razza italica” anche attraverso il cibo.

Una riflessione sul presente attraverso la storia

Il libro, frutto di un lavoro rigoroso su fonti d’epoca, articoli, ricettari e documenti ufficiali, non si limita a descrivere le politiche alimentari fasciste, ma offre anche spunti di riflessione sull’evoluzione della cucina italiana e sul ruolo che il cibo gioca nella costruzione dell’identità culturale. Un’occasione per approfondire la storia del Ventennio da un’angolazione inedita, che unisce storia sociale, antropologia e cultura gastronomica.

L’incontro sarà introdotto da rappresentanti della biblioteca e sarà possibile dialogare con l’autore al termine della presentazione.