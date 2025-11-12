Infezioni urinarie infantili: se ne parla a Radio Missione Francescana
Il medico che sarà intervistato venerdì 14 novembre 2025 alle ore 11.10 è il dottor Alberto Edefonti, collaboratore UOC Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico
Il medico che sarà intervistato a Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 14 novembre 2025 alle ore 11.10 è il dottor Alberto Edefonti, collaboratore UOC Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico. Fondazione IRCCS , Ospedale Maggiore Policlinico, Milano. Titolo della trasmissione “L’infezione urinaria nei bambini, tra luoghi comuni e realtà“. Conducono l’intervista Giorgio Dini e Luigi Rusconi.
La puntata verrà trasmessa, in replica, domenica 16 novembre 2025 alle ore 16.00.
La frequenza della “radio missione francescana ” è
– 94,6 da Varese fino a Busto Arsizio, parte sud della provincia.
– 91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi.
– 88,5 in Valceresio.
– 90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo – Gavirate.
– 91,4 per la zona sud del Lago Maggiore – Laveno – Sesto Calende – Varese.
– 89,55 per la zona nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino.
http://www.rmf.it/frequenze.htm o in streaming via internet in tutto il mondo.mms://streaming1.bsnewline.com/rmf
Numero telefono di Radio Missione Francescana 0332 264266
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su "Caro generale Vannacci le tue tesi sono strampalate e la Storia è una cosa seria"
Viacolvento su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Bustocco-71 su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.