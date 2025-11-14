Innovazione sociale e pratiche educative: in 200 a Palazzo Estense per costruire reti e futuro

Un Palazzo Estense gremito ha fatto da cornice all’incontro dedicato a innovazione sociale e pratiche educative condivise, che ha visto riunirsi quasi 200 operatori del mondo sociale provenienti da tutto il territorio varesino. Un’occasione preziosa di confronto e riflessione su come costruire legami e promuovere modelli educativi inclusivi, attraverso un lavoro collettivo, partecipato e capace di generare impatto.

“È stato un momento importante – ha sottolineato Roberto Molinari, assessore ai Servizi sociali del Comune di Varese – che ha posto l’accento sul valore delle esperienze che mettono al centro solidarietà, inclusione e rigenerazione sociale. La grande adesione dimostra quanto sia urgente, per molti operatori, lavorare in rete, come emerso anche nei tavoli del Piano di Zona”.

L’iniziativa è stata promossa dalle cooperative La Casa davanti al Sole, L’Aquilone e Baobab, con il patrocinio del Comune di Varese. Nel corso della mattinata, si sono alternati interventi, testimonianze e momenti di confronto, con uno sguardo propositivo e condiviso sul futuro del welfare educativo.

“Un incontro reso ancora più significativo – ha spiegato Matteo Secchi, de La Casa davanti al Sole – dalla forte partecipazione di giovani operatori, segnale che questo mondo è vivo, dinamico e desideroso di mettersi in gioco. Oggi è emersa con chiarezza la volontà di costruire reti ampie, capaci di mettere in circolo energie e competenze per rispondere alle sfide sociali di oggi”.

L’evento ha rappresentato non solo un’occasione di aggiornamento e formazione, ma anche un punto di partenza per nuove progettualità condivise sul territorio.