INSIGHT Foto Festival lancia la nuova edizione per ottobre 2026: il tema è “Abito”

Dopo il successo delle precedenti cinque edizioni, INSIGHT Foto Festival, organizzato da Gattabuia APS, annuncia le nuove date per il 2026: la sesta edizione si terrà dal 16 al 25 ottobre 2026.

Lo spostamento dall’abituale calendario primaverile a quello autunnale nasce dal desiderio di rafforzare il dialogo con il pubblico e il territorio e migliorare la sostenibilità organizzativa del festival, in sinergia con istituzioni e partner culturali.

L’edizione 2026, che si svolgerà in collaborazione con il Comune di Varese, ha già ottenuto il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto nell’ambito del Bando Arte&Cultura 2025 e di Regione Lombardia attraverso il programma Giovani SMART 2.0, per le azioni dedicate ai giovani artisti, agli studenti delle scuole superiori e agli stagisti universitari coinvolti nel festival.

Il tema scelto per la nuova edizione 2026 è ABITO – verbo, sostantivo, gesto di esistenza. È il tessuto che ci copre e la dimora che ci contiene. È azione, corpo, appartenenza. Ma è anche verbo: io abito, io vivo, io occupo uno spazio, io mi radico. Nel pensiero filosofico, abitare è un modo fondamentale dell’essere nel mondo: significa costruire, coltivare, custodire. In questo senso, l’abito diventa la trama visibile e invisibile di questo abitare, la forma attraverso cui diamo corpo e senso al nostro modo di vivere, pensare, trasformare i luoghi e le relazioni. Il festival invita gli artisti a esplorare come abitiamo il mondo e le immagini, tra corpo e spazio, identità e relazione, attraverso le diverse espressioni della fotografia contemporanea.

Open Call per artisti

È online la Open Call per artisti per partecipare a INSIGHT Foto Festival 2026, aperta dal 4 novembre 2025 al 4 gennaio 2026. Possono candidarsi artisti, artiste e collettivi italiani e internazionali che lavorano con la fotografia, la performance e i linguaggi visivi contemporanei, in ogni forma e sperimentazione, proponendo un progetto inedito o già esposto, concluso o in evoluzione. Le opere selezionate saranno presentate all’interno del programma espositivo del festival. Maggiori informazioni sul sito del festival.

Il festival

INSIGHT Foto Festival si conferma spazio di ricerca e confronto sulla fotografia contemporanea, aperto a linguaggi ibridi e transdisciplinari, dove artisti, curatori e pubblico condividono esperienze e visioni. Dal 16 al 25 ottobre 2026, Varese si animerà con un ricco programma di mostre, talk, micro-eventi, incontri e altre iniziative aperte al pubblico, dedicati alla fotografia contemporanea come pratica di indagine e narrazione del contemporaneo. Come ogni anno, il festival sarà diffuso in spazi urbani, parchi e luoghi simbolici della città, creando un dialogo tra immagine, territorio e comunità. In continuità con questa visione, INSIGHT annuncerà a breve le novità del circuito -OUT, un programma dedicato alla valorizzazione di progetti indipendenti del territorio, in dialogo con il festival.

Informazioni e contatti

INSIGHT FOTO FESTIVAL

www.insightfotofest.it – @insight_foto_fest

Segreteria organizzativa

info@insightfotofest.it

Ufficio stampa

relazioni@insightfotofest.it

Gattabuia APS

www.aps-gattabuia.it