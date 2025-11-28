Intelligenza artificiale al servizio delle piccole imprese: sala piena a Lomazzo per il convegno di CNA Lombardia Nord Ovest
L'incontro, promosso dai Giovani Imprenditori CNA in collaborazione con l'area Comunicazione, ha esplorato le potenzialità dell'AI come strumento di accelerazione per le piccole e medie imprese
Una sala gremita ha accolto ieri sera, giovedì 27 novembre, il convegno “impresA Intelligente” organizzato da CNA Lombardia Nord Ovest presso la sede di Comonext a Lomazzo.
L’incontro, promosso dai Giovani Imprenditori CNA in collaborazione con l’area Comunicazione e sponsorizzato da UniCredit, ha esplorato le potenzialità dell’intelligenza artificiale come strumento di accelerazione per le piccole e medie imprese.
All’evento hanno partecipato Pasquale Diodato, presidente di CNA Lombardia Nord Ovest, e Luca Mambretti, vicepresidente dell’associazione, a testimonianza dell’importanza che il tema riveste per il tessuto imprenditoriale del territorio. L’incontro, gratuito e aperto a tutti gli interessati, ha registrato un’ampia partecipazione da parte di imprenditori e professionisti del settore.
Il focus dell’incontro si è concentrato su come l’intelligenza artificiale possa rappresentare un’opportunità concreta per le realtà aziendali di piccole dimensioni, spesso più restie ad affrontare la transizione digitale per questioni di costi e competenze.
Durante il convegno sono stati illustrati casi pratici e strumenti accessibili per integrare l’IA nei processi produttivi e gestionali, dimostrando come questa tecnologia possa diventare un alleato strategico anche per le imprese artigiane e le PMI del territorio.
