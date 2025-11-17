Intelligenza artificiale, settimana corta e stipendi: a Samarate un incontro per riflettere sul lavoro oggi

«Il lavoro è un elemento essenziale per la dignità della persona e per la vita della comunità: costruisce relazioni, garantisce autonomia e permette di progettare il futuro. Oggi il mondo del lavoro sta attraversando una trasformazione profonda, e diventa indispensabile riportare questo tema al centro del dibattito pubblico, proponendo una nuova organizzazione del lavoro in tutti i settori, capace di migliorare davvero la qualità dell’occupazione e dei salari. La settimana lavorativa corta, accompagnata da stipendi adeguati, può essere una possibile risposta a queste sfide. Allo stesso tempo, robotica e intelligenza artificiale stanno segnando una nuova rivoluzione industriale, che richiede scelte coraggiose e una visione rinnovata del ruolo del lavoro nella società».

Se ne discute martedì 18 novembre alle ore 21.00, al Circolo Cooperativa di Consumo in Piazza Italia 26 a Samarate, in un incontro organizzato da Pd e Giovani Democratici e che vedrà la partecipazione di Giorgio Maran, sindacalista e attivista, e Noemi Cauzzo, avvocato e responsabile dei rapporti esterni della segreteria provinciale.

«Sarà un’occasione per riflettere sul rapporto tra lavoro salariato e vita personale, sulla necessità di riconquistare tempo per sé e per i propri affetti, e sulle ricadute positive che una diversa organizzazione del lavoro può avere anche sul piano ambientale e sulla parità di genere. Uno sguardo particolare sarà rivolto alla realtà della Provincia di Varese e della Lombardia, per analizzare opportunità e criticità del nostro territorio. Una serata di approfondimento e confronto aperto a tutti, per immaginare insieme un futuro in cui lavorare meglio significhi davvero vivere meglio».