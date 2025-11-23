Varese News

Investe due persone e scappa per le vie del centro, bloccato dalla Polizia locale di Busto Arsizio

Poco prima delle 17, un’autovettura condotta da un italiano di circa 40 anni investiva due persone, All’arrivo della pattuglia e del 118, il conducente si dava alla fuga

Pomeriggio impegnativo quello di venerdì 21 per il personale del reparto stradale del pronto intervento della Polizia locale di Busto Arsizio.

Poco prima delle 17, un’autovettura condotta da un italiano di circa 40 anni investiva due persone che attraversavano regolarmente sulle strisce pedonali di piazza Trento Trieste.

All’arrivo della pattuglia e del 118, il conducente, che si era premunito di nascondere l’auto, si dava alla fuga per le vie del centro, ma gli agenti riuscivano a bloccarlo ad alcune centinaia di metri dalla piazza e a consegnarlo alla giustizia.

Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni stradali colpose, oltre a ciò che emergerà dai dovuti accertamenti.

Pubblicato il 23 Novembre 2025
