Italia Viva Saronno incontra i cittadini in Corso Italia
Sabato 15 novembre dalle 14.30 alle 18.30 Italia Viva sarà presente con un gazebo in Corso Italia
Italia Viva Saronno sarà in Corso Italia 31 sabato 15 novembre dalle 14.30 alle 18.30 per un gazebo di tesseramento aperto a tutta la cittadinanza.
L’iniziativa sarà anche un momento di confronto con i cittadini sui temi più sentiti per chi abita, lavora e studia a Saronno. I rappresentanti di Italia Viva parleranno di sicurezza e Controllo del vicinato, proponendo di dare più vigore e radicamento a questo strumento utile alla comunità. «Spazio anche ai problemi di ogni giorno, come la questione parcheggi, con l’obiettivo di analizzare la situazione e discutere possibili soluzioni concrete – dice la coordinatrice di Italia Viva Saronno Cecilia Corsaro – Tra gli argomenti che saranno trattati ci sarà anche la valorizzazione del Parco del Seminario, per capire come renderlo un luogo vivo e utile per la città, e il sistema dei trasporti pubblici, con attenzione all’accessibilità e alle tariffe degli abbonamenti per studenti e anziani».
«Italia Viva Saronno vuole ascoltare i cittadini e costruire con loro proposte per una città più vivibile, moderna e attenta ai bisogni di tutti. Aspettiamo i saronnesi sabato pomeriggio per conoscerci e confrontarci su idee e progetti per la città», spiegano dal gruppo.
