Italia Viva Saronno incontra i cittadini in Corso Italia

Italia Viva Saronno sarà in Corso Italia 31 sabato 15 novembre dalle 14.30 alle 18.30 per un gazebo di tesseramento aperto a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa sarà anche un momento di confronto con i cittadini sui temi più sentiti per chi abita, lavora e studia a Saronno. I rappresentanti di Italia Viva parleranno di sicurezza e Controllo del vicinato, proponendo di dare più vigore e radicamento a questo strumento utile alla comunità. «Spazio anche ai problemi di ogni giorno, come la questione parcheggi, con l’obiettivo di analizzare la situazione e discutere possibili soluzioni concrete – dice la coordinatrice di Italia Viva Saronno Cecilia Corsaro – Tra gli argomenti che saranno trattati ci sarà anche la valorizzazione del Parco del Seminario, per capire come renderlo un luogo vivo e utile per la città, e il sistema dei trasporti pubblici, con attenzione all’accessibilità e alle tariffe degli abbonamenti per studenti e anziani».

«Italia Viva Saronno vuole ascoltare i cittadini e costruire con loro proposte per una città più vivibile, moderna e attenta ai bisogni di tutti. Aspettiamo i saronnesi sabato pomeriggio per conoscerci e confrontarci su idee e progetti per la città», spiegano dal gruppo.