Itelyum Arena, la gabbia non c’è più ma il settore ospiti resta vuoto per il derby
Tolta la vecchia "recinzione" non c'è stato il tempo tecnico per il collaudo del nuovo parapetto e quindi per l'agibilità. Domenica 23 con Udine lo spazio sarà disponibile
In una Itelyum Arena già dichiarata “sold out” per il derby di basket tra Varese e Cantù (la dicitura viene applicata quando il numero di biglietti venduti supera il 90% del totale) ci sarà uno spicchio completamente vuoto. E senza la possibilità di mettere in vendita quei seggiolini.
Si tratta della cosiddetta “Galleria G”, ovvero del settore ospiti appena “depurato” dalla gabbia in plexiglass rimossa dopo oltre quindici anni. Il motivo però non riguarda la specificità della sentitissima partita in programma domenica 16 dalle ore 17 bensì da ragioni prettamente burocratiche. Non ci sono infatti i tempi tecnici per dare l’agibilità al settore provvisto di un nuovo parapetto al posto della precedente parete di plexiglass: Pallacanestro Varese ha già i permessi necessari ma non c’è stata la possibilità di un collaudo.
Per questo nessun tifoso potrà trovare posto in quel settore. La trasferta ai canturini non è stata formalmente vietata (alcuni hanno acquistato biglietti online nei vari settori di Masnago mentre non ci saranno gli ultras) ma anche se lo fosse stato, la Galleria G non sarebbe stata disponibile neppure per i supporters di Varese proprio per i motivi di cui sopra.
«Il club biancorosso esprime il proprio rammarico per il disagio arrecato – spiega in una nota la società del presidente Bulgheroni – Nell’ambito delle migliorie strutturali attualmente in fase di realizzazione, l’intenzione era di garantire la piena disponibilità del settore per questo importante appuntamento, ma non è stato possibile procedere in tal senso». La domenica successiva, 23 novembre, per il match con Udine lo spazio sarà invece disponibile per i tifosi friulani.
