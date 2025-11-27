“It’s Christmas Time!”: a Varese arrivano i due eventi natalizi di Creanza

Due weekend tra via del Cairo e Ville Ponti con oltre 130 espositori, eventi per famiglie e degustazioni d’eccellenza: la magia del Natale si accende con Creanza Creative Market

Due weekend per accendere l’atmosfera natalizia a Varese con gli eventi firmati Creanza. Sabato 29 e domenica 30 novembre via del Cairo ospita il Christmas Street Market, mentre sabato 6 e domenica 7 dicembre sarà il complesso di Ville Ponti a trasformarsi in un vero villaggio creativo con il Creanza Christmas Market e la rassegna gastronomica Il Signor Panettone.

Christmas Street Market in via del Cairo

Sabato 29 e domenica 30 novembre, dalle 10 alle 19, via del Cairo si trasforma in una galleria a cielo aperto con oltre 50 artigiani e hobbisti selezionati. Accessori, ceramiche, illustrazioni, moda handmade, oggetti unici, articoli per bambini e tante idee regalo realizzate a mano: un weekend dedicato allo shopping creativo e alla scoperta dei piccoli brand locali.

A rendere ancora più ricco il programma, diverse iniziative curate dalle realtà della zona:

– Libreria Potere ai Bambini (via Robbioni 39)

→ sabato 29 ore 14.30: laboratorio per bambini “Ti va di giocare?”

– Cellini Fiori (via Veratti 11)

→ domenica 30 ore 15.00–17.00: workshop di ghirlande per adulti

– L’Angolo delle Meraviglie (via Speri della Chiesa 1)

→ per tutto il weekend: Charm Bar per creare gioielli personalizzati

– Fondazione Marcello Morandini

→ biglietto ridotto per la visita alla sede e alla mostra permanente

Presente anche lo spazio solidale di SuperO odv, a sostegno dei bambini affetti da malformazioni agli arti.

Per una pausa gustosa non mancheranno gli stand food: Evoluzione Panino, Mirtillo Brillo, oltre ai prodotti di Origini Local Bakery e Campagna Amica.

Creanza Christmas Market e “Il Signor Panettone” a Ville Ponti

L’attesa del Natale culmina nel weekend del 6 e 7 dicembre nella splendida cornice di Villa Andrea di Ville Ponti (Piazza Litta 2), aperta dalle 10.30 alle 19.00.

Nei saloni affrescati della villa sarà possibile scoprire le creazioni di oltre 80 espositori provenienti da tutta Italia: gioielli, accessori, moda sartoriale, home decor, ceramiche, arte, illustrazioni, articoli per bambini, specialità gastronomiche e decorazioni natalizie.

Il Signor Panettone

Al secondo piano un intero spazio sarà dedicato al panettone artigianale, con tredici pasticcerie della provincia di Varese. Sabato alle 10.30 è previsto il simbolico taglio del panettone da 5 kg che inaugurerà ufficialmente l’evento.

Le pasticcerie presenti: Bacilieri, Buosi, Cardy, C’est la Vie, Colombo, Colombo e Marzoli, DEC, Dolcearte, Lallaby Cakes, Origini Local Bakery, Rock Love Bake, Sara e Mariano, Valerio Torre.

Nella zona ristoro:

– Origini Local Bakery con caffetteria, pranzi e merende

– Mirtillo Brillo con aperitivi, cioccolata calda e choco-gin in collaborazione con C’est la Vie

