Ivan Zampaglione è il nuovo direttore sportivo della Caronnese
A Caronno Pertusella arriva un nuovo ds un curriculum rilevante. Tra le esperienze Legnano, Modena, Parma, Triestina, Saronno e Pavia. La società: "La sua esperienza e conoscenza del settore contribuirà a dare maggiore solidità al nostro team»"
È Ivan Zampaglione il nuovo direttore sportivo della Caronnese.
Zampaglione andrà a supportare il direttore generale Emiliano Nitti nella gestione strategica della formazione rossoblù ed entrerà nello staff tecnico dirigenziale seguendo l’interlocuzione day by day con lo staff tecnico e la rosa dei giocatori a disposizione.
Queste le prime parole da ds: «Ho scelto questo club perché ha grandi ambizioni. Sono molto entusiasta dell’opportunità che mi è stata data dal club e dalla proprietà: ringrazio della fiducia accordatami il Presidente Terenziani, il vice Presidente Gioia e il direttore generale Nitti, persone che conosco da tempo e che stimo molto: cercherò di dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi prefissati».
Il nuovo ds, spiega la società, «arriva a valle di un importante percorso sportivo più che decennale che gli permetterà di dare un sicuro valore aggiunto nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi della società».
Dopo un’iniziale esperienza nel Lugano come osservatore area scouting del settore giovanile, Zampaglione si è distinto nell’ambito delle direzioni tecniche di Prime Squadre di società del calibro di Legnano, Modena, Parma, Triestina, Saronno e Pavia, da dove proviene e dove la scorsa stagione ha raggiunto la promozione di Serie D. Nel suo curriculum anche l’attività negli anni di Sport Relationship Manager per Italia, Svizzera e Belgio per conto della Fundacion Real Madrid.
«Siamo tutti molto contenti di dare il benvenuto a Ivan: sono convinto che la sua esperienza e conoscenza del settore contribuirà a dare maggiore solidità al nostro team» commenta Nitti.
