Kastritis: “Un passo avanti, ma finché non vinceremo non possiamo sentirci soddisfatti”

Openjobmetis Varese – Olidata Bologna 77-83 | Le voci dei protagonisti

IOANNIS KASTRITIS (Allenatore Openjobmetis): Non so bene da dove iniziare, sicuramente questa sera abbiamo fatto un passo avanti. Anche se abbiamo avuto tante palle perse, molte delle quali hanno portato a facili canestri degli avversari, siamo stati in partita fino alla fine e alla fine paghiamo alcune situazioni decisive nel finale. Freeman ha dovuto dare forfait prima della partita, ma la squadra si è comportata per la terza partita di fila nella maniera migliore, lottando e mostrando miglioramenti. Ce la siamo giocata fino alla fine contro un avversario di grande valore ma dobbiamo stare molto attenti: non dobbiamo sentirci appagati e soddisfatti, anche perché abbiamo perso.

KASTRITIS 2: Quello che i giocatori devono capire da questa gara è che dobbiamo essere più decisivi; anche in allenamento dobbiamo migliorare questo aspetto. La fiducia migliora e stasera penso che tutti hanno capito qual è il tipo di gioco che vogliamo: siamo sulla strada giusta. Ringrazio ancora una volta il nostro pubblico per il supporto che ci hanno dato anche questa sera. Perdere non fa piacere a loro e neanche a noi, ma promettiamo che riusciremo a regalargli delle soddisfazioni. Freeman ha avuto un problema prima della partita di Venezia che si è portato dietro in questi giorni e oggi lo abbiamo dovuto rimandare a casa perché non stava proprio bene. Abbiamo ragazzi che nonostante i risultati si stanno sacrificando per la squadra, così come fanno i compagni per sopperire alle assenze».

DUSKO IVANOVIC (Allenatore Virtus): È stata una partita molto dura perché Varese ha giocato bene e tirato molto bene da fuori. Abbiamo concesso troppi rimbalzi ma la nota positiva è che abbiamo sempre creduto di poter vincere questa partita e alla fine questo atteggiamento ci ha premiato.