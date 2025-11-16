l Liceo “Curie” tra i protagonisti di MEET School Varese con il progetto LiceoForKids

Il Liceo Scientifico “Curie” di Tradate è stato tra i protagonisti dell’edizione varesina di MEET School – Impara Digitale in Tour, svoltasi lo scorso 14 novembre presso la sede della Ex Einaudi. L’evento, promosso da Impara Digitale in collaborazione con ANP – Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, è stato coordinato localmente con l’I.P.S.S.C.T.S. “Luigi Einaudi” (Animatore Digitale prof. Vito Natale), con il sostegno della Camera di Commercio di Varese e il patrocinio del Comune di Varese.

Pensato come spazio di confronto tra scuole del territorio, MEET School è dedicato all’innovazione didattica. In questo contesto, la prof.ssa Elisa La Valle e cinque studenti e studentesse della classe 4B scientifico hanno tenuto due workshop, illustrando a docenti, dirigenti e coetanei il lavoro svolto in aula con il progetto LiceoForKids.

La professoressa La Valle ha aperto gli interventi spiegando i tre pilastri del metodo didattico sperimentato:

Dal ripetere al ri-spiegare : comunicare con i più piccoli impone una comprensione profonda e autentica dei contenuti.

Dalla consegna singola alla progettazione a fasi : un processo articolato che va dalla ricerca allo script, dalla registrazione al montaggio, con il docente nel ruolo di facilitatore.

Dalla valutazione sommativa a quella autentica e formativa: non conta solo il prodotto finale, ma anche il percorso, le evidenze e la responsabilità degli studenti.

Il momento centrale del workshop è stato affidato ai veri protagonisti: Caon G., Carillo C., Monti E., Taglioretti M. e Valentini C., che hanno raccontato la genesi e lo sviluppo della loro serie video “Siamo tutti un po’ animali”, pubblicata su YouTube nel canale LiceoForKids (oltre 35.000 visualizzazioni). Attraverso testimonianze concrete e appassionate, gli studenti hanno descritto le difficoltà incontrate, le soluzioni trovate, le competenze acquisite, e soprattutto la soddisfazione nel vedere i propri contenuti utilizzati da bambini e insegnanti in tutta Italia.

MEET School Varese si è confermata un’importante occasione di scambio di buone pratiche tra scuole e territori. Per il Liceo “Curie” l’esperienza ha rappresentato la conferma del valore dei compiti autentici, rivolti a destinatari reali, come leva per potenziare gli apprendimenti e generare un profondo senso di appartenenza e responsabilità sociale negli studenti.