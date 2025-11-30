L’8 dicembre a Solbiate Arno torna la “Xmas Run”: camminata solidale, musica e accensione dell’albero

Una giornata di festa, sport e solidarietà: domenica 8 dicembre Solbiate Arno si anima con la nuova edizione della Xmas Run, la passeggiata non competitiva organizzata dalla Pro Loco, AVIS Solbiate Arno e Comune di Solbiate Arno, con la partecipazione di numerose associazioni locali.

Due percorsi, stesso spirito

La partenza è fissata alle 15.00 da Piazza Giovanni XXIII, con ritrovo alle 14.00. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi accessibili a tutti: 2,5 km o 5 km. L’iscrizione prevede un contributo di 5 euro, comprensivo del kit gara, e l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Una festa lunga tutta la giornata

Già dalle 9 del mattino la piazza ospiterà gli stand delle associazioni del territorio. La giornata proseguirà tra premiazioni, musica dal vivo e l’attesissima accensione dell’albero di Natale, che chiuderà simbolicamente la manifestazione, regalando a grandi e piccoli un momento di magia collettiva.