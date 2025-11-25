Velate - Varese
La Banda Edelweiss di Velate prepara al trippa per la Festa di Santa Cecilia
L’appuntamento è per sabato 29 novembre, con la possibilità di ordinare la tradizionale trippa d’asporto. Aperte le prenotazioni
29 Novembre 2025
In occasione del 120° anniversario dalla fondazione, la Banda Edelweiss di Velate propone un’iniziativa dedicata alla comunità per celebrare la Festa di Santa Cecilia, patrona dei musicisti. L’appuntamento è per sabato 29 novembre, con la possibilità di ordinare la tradizionale trippa d’asporto.
La distribuzione è prevista dalle ore 18:00 alle 19:30, con ritiro presso la sede della banda, situata in piazza Cordevole. Il costo è fissato in 10 euro a porzione.
Per partecipare è richiesta la prenotazione telefonica o via WhatsApp ai numeri indicati: 375 1048819 o 339 5334260.
Le adesioni devono pervenire entro mercoledì 26 novembre.
L’iniziativa si inserisce nel calendario delle celebrazioni dedicate all’importante traguardo dei 120 anni del Corpo Musicale Edelweiss, realtà storica e profondamente radicata nella vita culturale del rione di Velate.
