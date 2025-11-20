Varese News

Varese Laghi

La bellezza dei fiori prende forma: corso di arte floreale con Varese Corsi 

Quattro lezioni da mercoledì 26 novembre, dalle 20:30 alle 22:00. Aperte le iscrizioni, qui tutte le informazioni

Varese Corsi 2025

Comporre con i fiori significa trasformare la natura in emozione: con Varese Corsi arriva un corso introduttivo dedicato all’arte floreale, un percorso che unisce creatività e sostenibilità attraverso l’utilizzo di materiali naturali e fiori di stagione.

Da mercoledì 26 novembre, dalle 20:30 alle 22:00 prenderà il via per quattro lezioni il corso “Arte floreale base“, guidato da Michela Bertolotti presso le aule e il salone Motta.

Durante il corso verranno esplorate le tecniche fondamentali dell’arte floreale, dalla scelta dei materiali alle regole di equilibrio e proporzione, fino all’utilizzo di elementi naturali provenienti da coltivazioni in plein air. Sotto la guida di Michela Bertolotti, fiorista con vent’anni di esperienza, i partecipanti impareranno a realizzare composizioni eleganti, moderne e sostenibili, sviluppando sensibilità, manualità e creatività.

Il costo di iscrizione include tutti i materiali freschi ed ecosostenibili. Al termine delle attività, ogni partecipante potrà portare a casa i manufatti realizzati. 

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.