La bellezza dei fiori prende forma: corso di arte floreale con Varese Corsi
Quattro lezioni da mercoledì 26 novembre, dalle 20:30 alle 22:00. Aperte le iscrizioni, qui tutte le informazioni
Comporre con i fiori significa trasformare la natura in emozione: con Varese Corsi arriva un corso introduttivo dedicato all’arte floreale, un percorso che unisce creatività e sostenibilità attraverso l’utilizzo di materiali naturali e fiori di stagione.
Da mercoledì 26 novembre, dalle 20:30 alle 22:00 prenderà il via per quattro lezioni il corso “Arte floreale base“, guidato da Michela Bertolotti presso le aule e il salone Motta.
Durante il corso verranno esplorate le tecniche fondamentali dell’arte floreale, dalla scelta dei materiali alle regole di equilibrio e proporzione, fino all’utilizzo di elementi naturali provenienti da coltivazioni in plein air. Sotto la guida di Michela Bertolotti, fiorista con vent’anni di esperienza, i partecipanti impareranno a realizzare composizioni eleganti, moderne e sostenibili, sviluppando sensibilità, manualità e creatività.
Il costo di iscrizione include tutti i materiali freschi ed ecosostenibili. Al termine delle attività, ogni partecipante potrà portare a casa i manufatti realizzati.
Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.
