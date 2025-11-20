La bellezza dei fiori prende forma: corso di arte floreale con Varese Corsi 

Comporre con i fiori significa trasformare la natura in emozione: con Varese Corsi arriva un corso introduttivo dedicato all’arte floreale, un percorso che unisce creatività e sostenibilità attraverso l’utilizzo di materiali naturali e fiori di stagione.

Da mercoledì 26 novembre, dalle 20:30 alle 22:00 prenderà il via per quattro lezioni il corso “Arte floreale base“, guidato da Michela Bertolotti presso le aule e il salone Motta.

Durante il corso verranno esplorate le tecniche fondamentali dell’arte floreale, dalla scelta dei materiali alle regole di equilibrio e proporzione, fino all’utilizzo di elementi naturali provenienti da coltivazioni in plein air. Sotto la guida di Michela Bertolotti, fiorista con vent’anni di esperienza, i partecipanti impareranno a realizzare composizioni eleganti, moderne e sostenibili, sviluppando sensibilità, manualità e creatività.

Il costo di iscrizione include tutti i materiali freschi ed ecosostenibili. Al termine delle attività, ogni partecipante potrà portare a casa i manufatti realizzati.

