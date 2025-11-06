La Bottega delle scoperte di Besozzo lancia un nuovo progetto per bambini
Sabato 15 novembre la Bottega delle scoperte ape alle famiglie e presenta il nuovo progetto di educazione parentale per bambini dai 2 ai 6 anni in partenza a gennaio
Rinnovata negli spazi interni ed esterni, a partire da Gennaio 2026 La Bottega delle scoperte di Besozzo diventa un progetto di educazione parentale per bambini dai 2 ai 6 anni.
Sabato 15 novembre alle ore 10 La Bottega apre alle famiglie interessate per una mattinata di scoperte, tra laboratori e atelier e sala della luce, tutti da esplorare, per i bambini e una presentazione dell’idea pedagogica e la normativa di riferimento del progetto per le mamme e i papà che li accompagneranno.
La pedagogia attiva dell’outdoor education, che tipicamente ispira gli asili nel bosco ,è parte della proposta della Bottega delle scoperte che estende questo principio stile educatio anche negli spazi interni, attrezzati con atelier della luce, materiali, strumenti e spazi pensati per stimolare ae accompagnare l’esperienza diretta dei bambini perché possano acquisire saperi, consapevolezze e competenze.
La Bottega delle scoperte a gennaio accoglierà al massimo 12 bambini per garantire a ciascuno un’attenzione personalizzata, nell’osservazione e negli apprendimenti ma anche nei vissuti e nella gestione delle emozioni.
Ad accogliere le famiglie nella giornata di presentazione, sabato 15 novembre, sarà Silvia Sciacca, anima fondatrice della Bottega delle Scoperte con 25 anni di esperienza in campo educativo come insegnante e coordinatrice nelle scuole tradizionali, entusiasta di iniziare questo nuovo progetto. Con lei in quest’occasione Fracensco Bernabei, sviluppatore sociale che ha aiutato ad avviare molti progetti parentali e collabora con diverse realtà parentali, tra cui l’asilo nel bosco di Paolo Mai.
Dalla sua nascita, sei anni fa, l’associazione La Bottega delle scoperte che negli ultimi sei anni ha coinvolto, con proposte per bambini e approfondimenti per genitori, oltre 260 famiglie.
Da gennaio 2026 l’esperienza della Bottega delle scoperte si allarga e abbraccia tutta la settimana in un nuovo progetto da scoprire nella presentazione del 15 novembre, tra laboratori di manipolazione e pittura, per cominciare a sperimentare gli spazi e le sue potenzialità.
