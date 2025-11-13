La Camera riscrive la legge sullo stupro grazie all’intesa Pd-Fdi. Pellicini: “Un tema delicato e un impegno bipartisan”

È stato approvato all’unanimità dalla Commissione Giustizia della Camera l’emendamento che riscrive l’articolo 609-bis del codice penale, introducendo per la prima volta in modo esplicito il concetto di consenso nella definizione del reato di violenza sessuale. Una svolta giuridica e culturale, frutto di un inedito lavoro condiviso tra maggioranza e opposizione, guidato dalle deputate Michela Di Biase (Partito Democratico) e Carolina Varchi (Fratelli d’Italia).

Un patto trasversale tra Meloni e Schlein

L’accordo è stato possibile grazie all’impegno della premier Giorgia Meloni e della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che su questo tema hanno scelto di superare le distanze politiche. La riforma aggiorna la proposta di legge a prima firma di Laura Boldrini e rappresenta una delle modifiche più significative degli ultimi anni in materia di diritto penale e tutela delle vittime.

Il nuovo testo: cosa cambia

Fino ad oggi, l’articolo 609-bis puniva chi costringeva ad atti sessuali «con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità». Ora il testo prevede che «chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali a un’altra persona senza il consenso libero ed attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni». Viene inoltre introdotta una norma specifica per i casi in cui l’atto sessuale sia indotto abusando della particolare vulnerabilità della vittima.

Il commento dal territorio: interviene Pellicini

Il deputato varesino Andrea Pellicini

Sul tema è intervenuto anche il deputato varesino Andrea Pellicini (Fratelli d’Italia), componente della Commissione Giustizia: «Si tratta di una riforma significativa per il contrasto alla violenza contro le donne, ma anche di un positivo messaggio di unità tra forze politiche su un tema così delicato. Brave le relatrici di FdI e Pd per il lavoro condiviso».

Prossimi passi: il voto dell’Aula e poi il Senato

Il nuovo testo approderà in Aula lunedì 17 novembre. Salvo sorprese, l’approvazione alla Camera dovrebbe avvenire senza ostacoli, per poi passare al Senato. L’obiettivo è arrivare all’approvazione definitiva entro la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre.