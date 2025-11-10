Varese News

La cappelletta della Madonna di San Macario colpita dai vandali

L’atto vandalico scoperto nella mattina di lunedì, sul territorio di Ferno. Al lavoro la Polizia Locale per trovare i responsabili

Atto vandalico contro la cappelletta dedicata alla Madonna a San Macario: ignoti hanno tracciato scritte oltraggiose e “cancellato” l’immagine della Madonna, per fortuna protetta da vetro.

San Macario è un abitato diviso tra due Comuni (Samarate e in misura minore Ferno), la  cappella si trova in territorio di Ferno.

“Il Sindaco e l’Amministrazione comunale, disgustati, condannano pesantemente gli autori di questo ignobile gesto vandalico” scrive la sindaca Sarah Foti.

La Polizia Locale è già al lavoro per individuare i responsabili. Nel frattempo e non appena la Polizia Locale darà il permesso, l’ufficio tecnico del Comune si occuperà di ripulire la cappelletta. Rassicuriamo i cittadini e i generosi volontari, che da sempre si occupano dell’edicola con tanta cura e dedizione, che ci metteremo subito all’opera, anzi siamo già all’opera, su tutti i fronti”.

Pubblicato il 10 Novembre 2025
