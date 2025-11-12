La Comunità Pastorale Maria Madre della Speranza accoglie Don Aldo Sutera
L'ingresso solenne è stato fissato per sabato 25 novembre alle ore 20.30. A Luino invece l'ingresso di don Cesare Zuccato avverrà domenica 16 novembre alle ore 11.00
Don Aldo Sutera è arrivato nella comunità pastorale Maria Madre della Speranza che comprende le parrocchie di Azzate, Buguggiate e Brunello, lo scorso primo di settembre, succedendo a don Cesare Zuccato, l’ingresso solenne è stato fissato per sabato 25 novembre alle ore 20.30.
Sabato 25 novembre nella chiesa Prepositurale di Azzate avverranno i riti della presa di possesso della parrocchia per mano del vicario episcopale della zona pastorale II di Varese, don Franco Gallivanone.
In questo modo, don Aldo Sutera, diventerà a tutti gli effetti parroco e responsabile della comunità pastorale.
Per lui è il suo primo incarico come parroco.
Ordinato Sacerdote nel giugno 2015 è stato vicario parrocchiale a Vergiate fino al 2020 e vicario parrocchiale a Ferno fino lo scorso settembre.
A Luino l’ingresso di don Cesare Zuccato avverrà domenica 16 novembre alle ore 11.00 e sempre domenica 16 novembre nel pomeriggio alle ore 16.00 l’ingresso Solenne di don Paolo Fumagalli a Somma Lombardo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su "Caro generale Vannacci le tue tesi sono strampalate e la Storia è una cosa seria"
Viacolvento su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Bustocco-71 su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.