La Comunità Pastorale Maria Madre della Speranza accoglie Don Aldo Sutera

Don Aldo Sutera è arrivato nella comunità pastorale Maria Madre della Speranza che comprende le parrocchie di Azzate, Buguggiate e Brunello, lo scorso primo di settembre, succedendo a don Cesare Zuccato, l’ingresso solenne è stato fissato per sabato 25 novembre alle ore 20.30.

Sabato 25 novembre nella chiesa Prepositurale di Azzate avverranno i riti della presa di possesso della parrocchia per mano del vicario episcopale della zona pastorale II di Varese, don Franco Gallivanone.

In questo modo, don Aldo Sutera, diventerà a tutti gli effetti parroco e responsabile della comunità pastorale.

Per lui è il suo primo incarico come parroco.

Ordinato Sacerdote nel giugno 2015 è stato vicario parrocchiale a Vergiate fino al 2020 e vicario parrocchiale a Ferno fino lo scorso settembre.

A Luino l’ingresso di don Cesare Zuccato avverrà domenica 16 novembre alle ore 11.00 e sempre domenica 16 novembre nel pomeriggio alle ore 16.00 l’ingresso Solenne di don Paolo Fumagalli a Somma Lombardo.