La Eurotek Busto ospita Perugia per confermare la risalita in zona playoff

I quattro punti conquistati nelle due trasferte di Firenze e Conegliano hanno dato sprint alla Eurotek Laica che è salita nel gruppo delle prime otto del campionato (seppure con una partita in più: l’anticipo con l’Imoco) e che può guardare al prosieguo del torneo con una certa fiducia nei propri mezzi. Ma per dare continuità a quei risultati, Van Avermaet e compagne devono tenere il piede sull’acceleratore in occasione del match interno contro Perugia.

Domenica 23 – ore 17 – la Uyba ospita le umbre alla E-Work Arena e vuole testare lo stato di salute della Bartoccini-Mc Restauri che dopo un’ottima partenza (battuta anche Novara in cinque set), si è fatta sorprendere nello scorso turno dal fanalino di coda San Giovanni in Marignano. Che, attenzione, dopo un periodo di rodaggio nella massima serie ha cominciato a muovere la classifica e a rendere la vita difficile alle avversarie.

Le umbre di coach Giovi schierano dal primo minuto anche Elena Perinelli, la schiacciatrice di Azzate che ormai da tante stagioni calca con profitto i campi della massima serie. La varesotta sarà in banda insieme a Gardini con cui forma una coppia di realizzatrici molto servita dalla palleggiatrice Ricci. L’opposta è Williams ma l’atleta più rappresentativa resta la capitana e libero Imma Sirressi, 35 anni con una Champions e uno scudetto in bacheca (con la Pomì Casalmaggiore).

Busto Arsizio arriva all’appuntamento in buona forma: Barbolini ha scelto la via del turnover contro Conegliano (Battista ed Eckl al posto di Gennari e Van Avermaet) e i risultati sono stati comunque positivi, dando così al coach biancorosso l’imbarazzo della scelta in diverse zone del campo. Le Farfalle hanno dalla loro parte la cabala, perché non hanno mai perso in casa contro Perugia nei cinque precedenti in viale Gabardi e non intendono farlo nemmeno questa volta.

«Il punto conquistato a Conegliano è stato importantissimo – conferma Josephine Obossa – e ci dà ulteriore consapevolezza nei nostri mezzi dopo il periodo un po’ buio di inizio stagione. Con Perugia sarà un’altra gara difficile, che mi aspetto di alto livello da entrambe le parti perché affrontiamo una squadra con qualità tecniche e con giocatrici di esperienza. Dovremo arrivare concentrate e pensare ad esprimere il nostro gioco come nelle ultime partite: se giochiamo così possiamo davvero dare fastidio alle altre squadre».

FISCHI CONTRO LA VIOLENZA – Nell’avvicinarsi della giornata contro la violenza sulle donne che cade martedì 25, nel prepartita di Busto-Perugia ci sarà una iniziativa simbolica per sensibilizzare il pubblico. Nel desk dello sponsor E-Like verranno distribuiti al pubblico maschile fischietti brandizzati: poco prima dell’inizio della gara il pubblico sarà invitato a fischiare per due minuti insieme allo staff delle due squadre.

Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio – Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Pelloni (L), 3 Gennari, 4 Metwally, 5 Seki, 6 Van Avermaet, 7 Diouf, 8 Schmit, 10 Parlangeli, 11 Obossa, 17 Eckl, 18 Torcolacci, 23 Parra. All. Barbolini.

Perugia: 1 Kump, 2 Turlà, 3 Perinelli, 4 Lemmens, 5 Sirressi (L), 8 Ricci, 9 Markovic, 10 Recchia, 11 Bartolini, 12 Mazzaro, 14 Fiesoli, 16 Gardini, 22 Williams. All. Giovi.

SERIE A1 (11a giornata)

PROGRAMMA: Eurotek Laica Uyba – Bartoccini-Mc Restauri Perugia; Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Wash4green Monviso Volley; Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Il Bisonte Firenze; Omag-Mt San Giovanni In M.No – Numia Vero Volley Milano; Savino Del Bene Scandicci – Megabox Ond. Savio Vallefoglia; Bergamo – Honda Cuneo Granda Volley; Igor Gorgonzola Novara – Cbf Balducci Hr Macerata.

CLASSIFICA: Conegliano* 34; Scandicci 28; Milano 23; Chieri, Novara 20; Firenze, Vallefoglia, BUSTO ARSIZIO* 13; Cuneo, Macerata 11; Perugia, Monviso 10; Bergamo 9; San Giovanni In M.No 7.