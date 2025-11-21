La Festa dell’albero nel giardino della primaria Sacco di Varese

I primi fiocchi di neve caduti in città non hanno fermato i bambini e bambine della scuola primaria Sacco di Belforte (IC Varese 1 Don Rimoldi) che insieme al sindaco Davide Galimberti e agli assessori Rossella Dimaggio, Andrea Civati e Nicoletta San Martino, hanno messo a dimora cinque nuove piante.

L’evento celebra la GIornata dell’albero nella città di Varese ed è parte delle oltre 200 piantumazioni in programma nel corso nel mese di novembre nei parchi, nelle scuole e giardini di quartiere del capoluogo.

Galleria fotografica Nuove piante nella scuola di Belforte per la Festa dell’albero 4 di 10

In totale i nuovi alberi piantumati in città dall’Amministrazione comunale di Varese negli ultimi due anni sale a 1500 esemplari, a testimonianza dell’attenzione riservata al patrimonio arboreo che regala ossigeno, bellezza e benessere ai cittadini.