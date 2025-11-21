La Festa dell’albero nel giardino della primaria Sacco di Varese
Fiocchi di neve su bambini, Sindaco e Assessori durante la messa a dimora di 5 piante, simbolo dei 1500 nuovi alberi piantumati negli ultimi due anni
I primi fiocchi di neve caduti in città non hanno fermato i bambini e bambine della scuola primaria Sacco di Belforte (IC Varese 1 Don Rimoldi) che insieme al sindaco Davide Galimberti e agli assessori Rossella Dimaggio, Andrea Civati e Nicoletta San Martino, hanno messo a dimora cinque nuove piante.
L’evento celebra la GIornata dell’albero nella città di Varese ed è parte delle oltre 200 piantumazioni in programma nel corso nel mese di novembre nei parchi, nelle scuole e giardini di quartiere del capoluogo.
In totale i nuovi alberi piantumati in città dall’Amministrazione comunale di Varese negli ultimi due anni sale a 1500 esemplari, a testimonianza dell’attenzione riservata al patrimonio arboreo che regala ossigeno, bellezza e benessere ai cittadini.
