La fiera del disco di Varese arriva al De Filippi

Oltre 25 espositori che richiameranno appassionati e curiosi attorno al disco e al mondo del collezionismo di genere

Buona musica e buon cibo. Questo fine settimana (29 e 30 novembre) presso gli ambienti dell’auditorium Pigionatti, l’Istituto De Filippi ospita la fiera del disco di Varese. Oltre 25 espositori che richiameranno appassionati e curiosi attorno al disco e al mondo del collezionismo di genere.

Questa occasione è una sorta di inaugurazione dei rinnovati ambienti congressuali del De Filippi che sono in fase di totale rilancio.

Per l’occasione non solo il ristorante didattico della scuola rimarrà aperto sia sabato che domenica a pranzo ma al disco in vinile la scuola risponde con un disco di bontà. E’ stata infatti invitata a Varese, Laura Fracassi una delle più reputate artigiane della piadina e del vero cascione romagnolo che insieme agli studenti delizierà chiunque transiti dal nostro campus questo week end. Laura Fracassi viene da Pennabilli ed ha gestito tra gli altri la cucina del ristorante Bel Fico, disegnato da Tonino Guerra e la cucina del ristorante Lago verde vero tempio della cucina del Montefeltro. L’originale piadina romagnola nelle prossime ore quindi atterra a Varese.

Anche il bar del De Filippi sarà operativo dalla colazione all’aperitivo. L’evento è aperto a tutti ed è a ingresso libero e gratuito.