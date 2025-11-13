Varese News

La Fondazione Comunitaria del Varesotto presenta il nuovo logo: un passo verso il futuro

Il logo è frutto di un processo partecipativo che ha coinvolto cittadini, studenti, stakeholder e collaboratori interni. Il cambiamento fa parte della strategia di crescita e rinnovamento verso il 2025

La Fondazione Comunitaria del Varesotto (FCVA) ha ufficialmente svelato il suo nuovo logo, frutto di un processo partecipativo che ha coinvolto cittadini, studenti, stakeholder e collaboratori interni. Questo cambiamento, parte della strategia di crescita e rinnovamento verso il 2025, mira a rafforzare la comunicazione della Fondazione e a consolidarne la percezione come punto di riferimento per la comunità del Varesotto.

Il nuovo logo è stato creato da Imaginor S.r.l Marketing e Comunicazione e deriva da un ampio percorso di ascolto, che ha esplorato 18 proposte grafiche suddivise in sei temi principali, come Connessione, Solidarietà, Crescita e Futuro. I feedback sono stati raccolti tramite focus group con enti delle politiche giovanili, studenti e stakeholder interni, garantendo una rappresentazione autentica dei valori e della visione della Fondazione.

Coinvolti i rappresentanti degli enti delle politiche giovanili (8 partecipanti); gli studenti della classe 5ª A GCOM dell’ISIS Don Milani di Tradate (22 studenti, suddivisi in 3 gruppi); stakeholder interni della Fondazione (dipendenti, collaboratori e membri del Consiglio di Amministrazione).

Massimiliano Pavanello, Segretario Generale della FCVA, ha sottolineato come il nuovo logo non sia solo una nuova identità visiva, ma un simbolo di evoluzione e partecipazione: «Volevamo un’identità che rappresentasse davvero la comunità che serviamo».

Il cambiamento fa parte di un più ampio processo di rebranding, seguito da altre realtà istituzionali, e sostituisce il precedente logo, troppo legato a un linguaggio visivo rinascimentale, meno adatto ai tempi moderni. Federico Visconti, Presidente della Fondazione, ha commentato: «Il nuovo logo racconta la Fondazione di oggi e quella di domani, una realtà radicata ma capace di rinnovarsi per essere più accessibile e coerente con la missione di ente filantropico».

Il rebranding segna un importante passo per la Fondazione, rendendo la sua identità più visibile e allineata con le nuove sfide e opportunità del territorio.

Pubblicato il 13 Novembre 2025
