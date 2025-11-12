La gestione del paziente tracheotomizzato: giornata formativa all’ospedale di Varese
La giornata formativa si terrà sabato 15 novembre 2025, nell’Aula Michelangelo dell’ASST Sette Laghi, in Viale Borri 57, Varese.
La gestione del paziente tracheostomizzato rappresenta una sfida complessa che richiede competenze cliniche, assistenziali e organizzative integrate. Per questo motivo, l’ASST Sette Laghi promuove la giornata formativa “Dall’ospedale al territorio: un team multidisciplinare per il paziente tracheostomizzato”, dedicata a tutti gli operatori sanitari coinvolti nella presa in carico di pazienti portatori di cannula tracheostomica.
L’iniziativa nasce dall’esigenza di costruire un percorso condiviso e strutturato che accompagni il paziente dal contesto ospedaliero al domicilio, garantendo continuità assistenziale, sicurezza e qualità delle cure.
La tracheostomia, oggi pratica consolidata grazie al progresso delle tecniche e delle attrezzature, offre importanti benefici terapeutici ma comporta anche possibili complicanze legate alla gestione della cannula. Una formazione mirata e una collaborazione multidisciplinare rappresentano quindi strumenti fondamentali per ridurre i rischi e migliorare la qualità dell’assistenza.
«La gestione del paziente tracheostomizzato non si esaurisce in sala operatoria o in Terapia Intensiva – spiega la Dott.ssa Daniela Creazza, Dirigente Medico della S.C. Anestesia e Gestione Blocchi Operatori e Responsabile Scientifico del convegno – Si tratta di un percorso che coinvolge anestesisti, chirurghi, pneumologi, fisioterapisti, logopedisti e personale infermieristico, anche sul territorio. Solo attraverso una rete professionale integrata e protocolli condivisi possiamo garantire continuità, sicurezza e qualità della cura, dal momento della tracheostomia fino al rientro a domicilio».
L’obiettivo dell’evento è fornire ai professionisti sanitari conoscenze e strumenti operativi per un approccio coordinato e standardizzato, attraverso l’utilizzo di algoritmi, protocolli e procedure aziendali. Una gestione strutturata e condivisa del paziente tracheostomizzato consente di raggiungere elevati livelli di appropriatezza clinica, etica e organizzativa.
La giornata formativa si terrà sabato 15 novembre 2025, nell’Aula Michelangelo dell’ASST Sette Laghi, in Viale Borri 57, Varese.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su "Caro generale Vannacci le tue tesi sono strampalate e la Storia è una cosa seria"
Viacolvento su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Bustocco-71 su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.