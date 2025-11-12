La gestione del paziente tracheotomizzato: giornata formativa all’ospedale di Varese

La gestione del paziente tracheostomizzato rappresenta una sfida complessa che richiede competenze cliniche, assistenziali e organizzative integrate. Per questo motivo, l’ASST Sette Laghi promuove la giornata formativa “Dall’ospedale al territorio: un team multidisciplinare per il paziente tracheostomizzato”, dedicata a tutti gli operatori sanitari coinvolti nella presa in carico di pazienti portatori di cannula tracheostomica.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di costruire un percorso condiviso e strutturato che accompagni il paziente dal contesto ospedaliero al domicilio, garantendo continuità assistenziale, sicurezza e qualità delle cure.

La tracheostomia, oggi pratica consolidata grazie al progresso delle tecniche e delle attrezzature, offre importanti benefici terapeutici ma comporta anche possibili complicanze legate alla gestione della cannula. Una formazione mirata e una collaborazione multidisciplinare rappresentano quindi strumenti fondamentali per ridurre i rischi e migliorare la qualità dell’assistenza.

«La gestione del paziente tracheostomizzato non si esaurisce in sala operatoria o in Terapia Intensiva – spiega la Dott.ssa Daniela Creazza, Dirigente Medico della S.C. Anestesia e Gestione Blocchi Operatori e Responsabile Scientifico del convegno – Si tratta di un percorso che coinvolge anestesisti, chirurghi, pneumologi, fisioterapisti, logopedisti e personale infermieristico, anche sul territorio. Solo attraverso una rete professionale integrata e protocolli condivisi possiamo garantire continuità, sicurezza e qualità della cura, dal momento della tracheostomia fino al rientro a domicilio».

L’obiettivo dell’evento è fornire ai professionisti sanitari conoscenze e strumenti operativi per un approccio coordinato e standardizzato, attraverso l’utilizzo di algoritmi, protocolli e procedure aziendali. Una gestione strutturata e condivisa del paziente tracheostomizzato consente di raggiungere elevati livelli di appropriatezza clinica, etica e organizzativa.

La giornata formativa si terrà sabato 15 novembre 2025, nell’Aula Michelangelo dell’ASST Sette Laghi, in Viale Borri 57, Varese.