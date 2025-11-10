La giornalista Giuliana Sgrena presenta a Verbania il suo ultimo libro “Me la sono andata a cercare”

La serata è organizzata dall’associazione La Casa della Resistenza nella sede di Verbania Fondotoce. L’appuntamento è per venerdì 14 novembre alle 21. Ingresso libero e gratuito

Venerdì 14 novembre alle 21, l’associazione Casa della Resistenza di Verbania, presenterà nella sede di via Turati 9 a Fondotoce l’ultimo libro di Giuliana Sgrena, intitolato “Me la sono andata a cercare. Diario di una reporter di guerra”, uscito a giugno 2025 per Laterza.

Giuliana Sgrena è stata per quasi trent’anni inviata speciale in tutti i maggiori conflitti. I suoi articoli hanno raccontato un mondo dove la guerra stava tornando ad essere non più un’eccezione ma la normalità. Si è esposta in prima linea per svelare le grandi falsificazioni dei governi e dei giornalisti embedded: dalle violenze commesse da chi avrebbe dovuto esportare la democrazia ai traffici osceni che ogni guerra porta con sé.

A emergere in questo libro sono soprattutto gli incontri con donne e uomini straordinari, o il ricordo di colleghi, come Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutuli, che hanno pagato con la vita la loro volontà di testimonianza. E, naturalmente, c’è il peso che tutto ha lasciato nella sua esistenza: per Giuliana, soprattutto, il rimorso per la morte di Nicola Calipari, colui che l’aveva liberata dal sequestro in Iraq e che venne ucciso da un soldato americano sull’auto che li stava portando all’aeroporto di Baghdad. Per anni alla sindrome del sopravvissuto si è accompagnata l’accusa, da parte del mondo tutto maschile del giornalismo di guerra, di “essersela andata a cercare” perché una donna non avrebbe dovuto essere lì. E il libro è proprio la rivendicazione, con orgoglio, di una vita spesa – da donna – in prima linea. Durante l’incontro l’autrice dialogherà con la giornalista Arianna Parsi.

