La Giunta di Arcisate fa il punto: progetti avviati e iniziative in corso nei primi mesi di mandato

La Giunta comunale traccia un bilancio delle attività portate avanti nei primi mesi di lavoro e annuncia i progetti attualmente in corso e quelli programmati per le prossime settimane. Un aggiornamento ricco di iniziative che coinvolgono scuole, associazioni, famiglie e territorio, con particolare attenzione al sociale, all’educazione e alla sicurezza.

Successo per “La camminata del cuore”

Tra le prime attività realizzate spicca il grande successo della Camminata del cuore, che ha registrato un’ampia partecipazione di cittadini, enti e associazioni. Un evento che ha confermato la volontà della comunità di partecipare attivamente alla vita del paese.

Scuola ed educazione al centro

Importante il capitolo dedicato al mondo scolastico. A novembre prenderanno il via gli incontri educativi rivolti a genitori e insegnanti, mentre continua con risultati positivi il progetto “Sport nelle scuole”, che ha coinvolto gli alunni insieme alle associazioni sportive del territorio. Sono stati inoltre effettuati sopralluoghi negli edifici scolastici per verificare lo stato delle strutture e degli interventi necessari.

Il 7 ottobre è partito il progetto “Biblioteca nelle scuole”, rivolto alle materne e alle elementari, con l’obiettivo di diffondere l’amore per la lettura. L’iniziativa, che si concluderà il 10 dicembre, sta riscontrando interesse e partecipazione. Intanto prosegue il monitoraggio dei servizi scolastici per garantirne qualità ed efficienza.

Sostegno alle famiglie e inclusione

Con l’iniziativa ministeriale “Carta dedicata a te”, rivolta ai nuclei con ISEE fino a 15.000 euro, il Comune offre supporto ai cittadini per comprenderne funzionamento e requisiti. Sul fronte della sensibilizzazione sociale, è in arrivo un volantino dedicato alla prevenzione della violenza contro le donne, che ricorda la presenza di uno sportello attivo a Brenno.

Opere, sicurezza del territorio e sport

Sono quasi ultimati i lavori per l’installazione dei nuovi macchinari per il calisthenics, pensati per realizzare una palestra all’aperto accessibile a tutti. È in fase di definizione l’accordo con la Comunità Montana per mettere in sicurezza il fiume Riazzo e intervenire sulla strada del Passo del Vescovo.

La Giunta ha inoltre stanziato i fondi per la messa in sicurezza dell’area delle Fornaci e per un nuovo parco a cielo aperto, fruibile anche dalle scuole e comprendente il laghetto Cicogna. Proseguono i lavori di rifacimento degli spogliatoi e della pista di atletica, mentre in via Matteotti sono stati sostituiti i vecchi dissuasori anti-parcheggio con nuovi paletti più sicuri e ordinati.

Gestione degli spazi e valorizzazione delle associazioni

È in corso la revisione del regolamento d’uso per le feste alla Lagozza, così da aggiornarlo alle normative vigenti. Parallelamente la Giunta sta lavorando a un progetto per coordinare in modo più efficace le associazioni che utilizzano il Parco Lagozza, con l’obiettivo di ottimizzare spazi, attività e collaborazioni.

Verso la Festa della Liberazione

Tra i progetti futuri, è già in programma una serie di mostre e iniziative culturali dedicate alla celebrazione della Festa della Liberazione.