La magia del Presepe continua a emozionare, a Marnate tutto pronto per la mostra

La chiesetta in piazza IV Novembre a Marnate non è grande, eppure, ogni anno, le sue pareti sembrano spalancarsi e trasportare lontano.

Il merito è di un appassionato gruppo di volontari che – diversi per età e formazione – sono accomunati da una passione per l’arte presepistica. Sempre alla ricerca di nuove leve che li aiutino, lavorano da tempo in vista del Natale.

Ogni anno, puntuali, arricchiscono l’atmosfera natalizia grazie all’organizzazione di una mostra presepi, sempre apprezzata da grandi e piccini, che raccoglie presepi provenienti da diverse parti d’Italia, con le scene della Natività rilette in modi anche molto diversi gli uni dagli altri.

Inoltre, negli anni, il Gruppo Presepi ha proposto rappresentazioni anche peculiari, capaci di scatenare interesse anche fuori dalla Penisola: si ricorda il Presepe che coinvolgeva la band degli U2 e Bono Vox, riproposto dal Windmill lane studio di Dublino. (con l’orgoglio del suo realizzatore, Lorenzo Pisani, ndr)

Nulla di blasfemo o provocatorio: alla base, in tutti i volontari, c’è il rispetto per il Mistero della Nascita di Gesù, traslando la scena nel tempo e nello spazio, proprio per enunciarne l’importanza.

L’inaugurazione della mostra sarà domenica 30 novembre: al termine della santa Messa delle 11.15, il Parroco don Alberto Dell’Acqua guiderà una processione che condurrà proprio alla chiesetta di piazza IV Novembre.

Lì, ad attendere i marnatesi e non solo, ci sarà il Gruppo Presepi, pronto a spiegare dettagli dei lavori e delle preparazioni ai bambini – quelli piccoli e quelli cresciuti. Perché, si sa, davanti alla magia del Natale si torna tutti un po’ bambini.

Ingresso libero.