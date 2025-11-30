La mattina dopo l’incendio di Laveno Mombello: vigili del fuoco al lavoro e controlli sulla qualità dell’aria

All’indomani del violento incendio che sabato ha distrutto il magazzino e reso inagibile l’intero stabile di via XXV Aprile a Laveno Mombello, una squadra dei vigili del fuoco è ancora al lavoro per completare le ultime operazioni di messa in sicurezza. Le verifiche proseguono senza sosta e riguardano soprattutto le parti strutturali maggiormente compromesse dalle fiamme e dal calore sprigionato durante le oltre sei ore di intervento (Foto: Franco Aresi).

Nonostante il rogo sia stato domato, nell’area circostante si avverte ancora un odore acre di bruciato, segno della vasta combustione che ieri ha impegnato numerosi mezzi e squadre provenienti da diversi distaccamenti della provincia. L’accesso alla zona rimane limitato per ragioni di sicurezza.

La nota sull’intervento di Arpa Lombardia

Sulla vicenda interviene anche Arpa Lombardia, che ha diffuso una comunicazione ufficiale riguardo al proprio intervento sul posto. I tecnici dell’Agenzia, giunti ieri pomeriggio a Laveno Mombello, hanno eseguito una serie di misurazioni rapide con strumentazione portatile per valutare l’eventuale presenza di inquinanti nell’aria.

«Le misure speditive hanno dato esito negativo per gli inquinanti ricercati» spiega Arpa, precisando che «le concentrazioni degli inquinanti tipici delle combustioni non risultano critiche, poiché tendono a disperdersi in forma gassosa in atmosfera».

Nonostante questo primo riscontro, e considerata la lunga durata dell’incendio, Arpa ha avviato un monitoraggio più approfondito: in accordo con il sindaco e con il gruppo specialistico Contaminazione Atmosferica, è in corso l’installazione di un campionatore ad alto volume presso un edificio pubblico. Lo strumento consentirà di raccogliere dati più completi sulla qualità dell’aria nelle prossime ore.

la comunicazione ufficiale del comune

Nel corso della notte i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, il Soccorso Sanitario e tutte le autorità competenti hanno proseguito senza sosta le attività di presidio dell’immobile situato in via XXV Aprile, al fine di contenere eventuali nuovi focolai e verificare la stabilità della struttura interessata.

Fin dai primi momenti dell’emergenza è stato attivato, con il supporto di ARPA, un piano di monitoraggio della qualità dell’aria sul posto, tramite strumenti in grado di rilevare la presenza di sostanze potenzialmente pericolose per la popolazione, presso la sede comunale di Villa Frua, dove nella serata di ieri, alle ore 21, è stato installato un aspiratore dotato di filtri specifici per garantire un controllo continuo. Le attività di monitoraggio sono tuttora in corso.

La strada di accesso a Laveno da Cittiglio rimarrà chiusa nel tratto compreso tra via Molinetto e i Tre Ponti (incrocio con via Diaz). L’intera area resta interdetta: l’accesso è consentito esclusivamente alle persone autorizzate. Si raccomanda pertanto di non recarsi sul posto per nessun motivo, al fine di non intralciare le operazioni in atto.

L’Amministrazione comunale, presente sul luogo dell’evento sin dai primi istanti con il Sindaco Luca Santagostino e il Vice-Sindaco Fabio Bardelli, è direttamente coinvolta nel coordinamento delle attività e ha già attivato tutte le misure necessarie per rispondere ai bisogni delle persone coinvolte. Presso l’area interessata è stata istituita l’UCL – Unità di Crisi Locale, con un presidio della Protezione Civile incaricato di raccogliere le esigenze dei cittadini interessati dall’evento e indirizzarle ai servizi competenti.

È stato inoltre richiesto il supporto della Parrocchia, qualora nei prossimi giorni si rendesse necessario garantire ospitalità temporanea ai residenti evacuati. Una prima famiglia sarà già accolta dalla mattina di domenica 30 novembre a Mombello, in un appartamento messo a disposizione dalla Parrocchia. Nella mattinata di lunedì 1 dicembre è previsto un tavolo di coordinamento con i Servizi Sociali e gli uffici comunali per la gestione degli interventi successivi. Seguiranno aggiornamenti tempestivi con indicazioni specifiche sugli aiuti necessari e sulle eventuali misure a supporto della cittadinanza interessata.