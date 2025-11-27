La musica come terapia per i malati di Parkinson: a Varese una tavola rotonda

Sabato 29 novembre la “Sala Montanari” di Varese ospiterà una mattinata di approfondimento e confronto sul tema della malattia di Parkinson, con particolare attenzione al ruolo della musica come possibile strumento terapeutico. L’iniziativa, intitolata “Musica & Parkinson”, è promossa dalla Fondazione LIMPE per il Parkinson ETS, con il patrocinio della Società Italiana Parkinson e Disordini del Movimento, e si svolge nell’ambito della Giornata Nazionale Parkinson.

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con l’ASST dei Sette Laghi e con l’Associazione Parkinson Insubria (AsPI) di Varese e Cassano Magnago. Il programma prenderà il via alle 10 e proseguirà fino alle 12 nella sala comunale di via dei Bersaglieri 1.

La prima parte della mattinata sarà dedicata a un seminario in cui interverranno specialisti dell’ambito medico e musicale: il neurologo Marco Gallazzi e la neurologa Cristina Pianezzola, entrambi dell’ASST dei Sette Laghi; Francesco Cansirro Cortorillo, docente all’Università dell’Insubria; Giuseppe Poclen, musicoterapeuta presso AsPI Cassano Magnago; e Luca Guenna, fondatore dell’associazione WOODinSTOCK APS.

A seguire, spazio a una tavola rotonda dal titolo “Pazienti e neurologi si confrontano”, un momento pensato per favorire il dialogo diretto tra chi vive la malattia e chi la studia e la cura. Oltre ai già citati Gallazzi, Pianezzola e Guenna, parteciperanno anche le dottoresse Margherita Uslenghi e Giulia Quaglini, insieme al dottor Lucio Valli.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica, offrire strumenti di conoscenza e valorizzare l’importanza dell’approccio multidisciplinare nella gestione del Parkinson, con particolare attenzione agli aspetti relazionali ed emotivi, in cui la musica può rappresentare un aiuto concreto. È inoltre possibile sostenere la Fondazione LIMPE per il Parkinson ETS con una donazione attraverso il seguente IBAN: IT44D0200803284 000106149238