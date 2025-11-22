Varese
“La pace è una via umile”, parte la campagna tende di Avsi con il Cardinale Pizzaballa
Martedì 25 novembre alle 18.30 al Collegio De Filippi con il collegamento in diretta con il Patriarca di Gerusalemme e dei latini
“La pace è una via umile. Percorriamola insieme” è il titolo della campagna tende che la Fondazione Avsi (Associazione volontari per il servizio internazionale) inizia tradizionalmente nel periodo natalizio per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del bisogno e della pace e per raccogliere fondi a sostegno di progetti di sviluppo in diverse parti del mondo.
In particolare quest’anno la Campagna Tende, che ha quasi trenta edizioni alle spalle, punta a raccogliere fondi per progetti di emergenza e sviluppo in Palestina, Ucraina, Siria, Libano, Giordania e Italia con interventi che riguardano educazione, protezione dell’infanzia, aiuto sanitario.
Il primo appuntamento è in programma martedì 25 novembre, alle ore 18.30, al Collegio De Filippi. Grazie ad un collegamento in diretta, sarà possibile partecipare all’incontro in programma a Milano con il Cardinale Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme e dei latini. Saranno presenti, oltre al presidente di Comunione e Liberazione, Davide Prosperi, due responsabili dei progetti Avsi in Ucraina e il Presidente nazionale dell’Associazione Patrizia Savi.
“Il titolo scelto per la campagna Avsi di quest’anno – ci dice Alberto Reggiori, presidente di Avsi a Varese – ancora una volta insiste sul tema della pace e dello sviluppo. E’ un invito a ricercare una strada di pace percorribile insieme. Questa via non è affrontabile da soli: c’è bisogno di una compagnia di persone che, ciascuno a partire dalla propria identità e creatività, possa dare vita giorno dopo giorno a gesti quotidiani in grado di edificare la pace. Il nostro vuole essere un timido tentativo che parte dalla realtà che abbiamo concretamente incontrato con i nostri volontari in zone colpite da guerre e distruzioni. E’ a partire dai bisogni incontrati che sono poi stati predisposti i progetti di intervento che cercheremo di realizzare con i fondi raccolti in questa campagna”.
Al termine dell’incontro di martedì ci sarà una prima occasione per contribuire ai progetti. Presso il ristorante del Istituto De Filippi è stato organizzato un aperitivo a cui chiunque potrà partecipare iniziando così la raccolta fondi.
Chi è Fondazione AVSI
AVSI è una organizzazione della società civile, nata nel 1972 e impegnata con oltre 300 progetti di cooperazione allo sviluppo in 41 paesi del mondo, in Africa, America Latina e Caraibi, Est Europa, Medio Oriente e Asia. Lo staff di AVSI, composto da oltre 2.000 persone, opera nei principali settori della cooperazione, raggiungendo direttamente oltre 4 milioni di persone.