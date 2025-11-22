“La pace è una via umile”, parte la campagna tende di Avsi con il Cardinale Pizzaballa

“La pace è una via umile. Percorriamola insieme” è il titolo della campagna tende che la Fondazione Avsi (Associazione volontari per il servizio internazionale) inizia tradizionalmente nel periodo natalizio per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del bisogno e della pace e per raccogliere fondi a sostegno di progetti di sviluppo in diverse parti del mondo.

In particolare quest’anno la Campagna Tende, che ha quasi trenta edizioni alle spalle, punta a raccogliere fondi per progetti di emergenza e sviluppo in Palestina, Ucraina, Siria, Libano, Giordania e Italia con interventi che riguardano educazione, protezione dell’infanzia, aiuto sanitario.

Il primo appuntamento è in programma martedì 25 novembre, alle ore 18.30, al Collegio De Filippi. Grazie ad un collegamento in diretta, sarà possibile partecipare all’incontro in programma a Milano con il Cardinale Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme e dei latini. Saranno presenti, oltre al presidente di Comunione e Liberazione, Davide Prosperi, due responsabili dei progetti Avsi in Ucraina e il Presidente nazionale dell’Associazione Patrizia Savi.

“Il titolo scelto per la campagna Avsi di quest’anno – ci dice Alberto Reggiori, presidente di Avsi a Varese – ancora una volta insiste sul tema della pace e dello sviluppo. E’ un invito a ricercare una strada di pace percorribile insieme. Questa via non è affrontabile da soli: c’è bisogno di una compagnia di persone che, ciascuno a partire dalla propria identità e creatività, possa dare vita giorno dopo giorno a gesti quotidiani in grado di edificare la pace. Il nostro vuole essere un timido tentativo che parte dalla realtà che abbiamo concretamente incontrato con i nostri volontari in zone colpite da guerre e distruzioni. E’ a partire dai bisogni incontrati che sono poi stati predisposti i progetti di intervento che cercheremo di realizzare con i fondi raccolti in questa campagna”.

Al termine dell’incontro di martedì ci sarà una prima occasione per contribuire ai progetti. Presso il ristorante del Istituto De Filippi è stato organizzato un aperitivo a cui chiunque potrà partecipare iniziando così la raccolta fondi.

Chi è Fondazione AVSI

AVSI è una organizzazione della società civile, nata nel 1972 e impegnata con oltre 300 progetti di cooperazione allo sviluppo in 41 paesi del mondo, in Africa, America Latina e Caraibi, Est Europa, Medio Oriente e Asia. Lo staff di AVSI, composto da oltre 2.000 persone, opera nei principali settori della cooperazione, raggiungendo direttamente oltre 4 milioni di persone.