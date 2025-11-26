La Reggia di Monza è ufficialmente un museo: “Un risultato per tutta la città”

La Reggia di Monza è ora, a tutti gli effetti, un museo riconosciuto dalla Regione Lombardia. Il nuovo status, sancito da una delibera approvata dalla Giunta regionale il 24 novembre, rappresenta un passaggio storico per la città e per l’intero territorio brianzolo.

«Un risultato che arriva al termine di un percorso avviato quasi due anni fa – spiega la Giunta guidata da Paolo Pilotto – Un persorso fatto di verifiche tecniche, adeguamenti strutturali e miglioramenti espositivi, volto a potenziare l’organizzazione e l’offerta culturale della Villa».

Un riconoscimento che apre nuove prospettive

Con questo provvedimento, la Reggia entra dunque ufficialmente nella rete delle istituzioni museali riconosciute dalla Regione, aprendo le porte a nuove collaborazioni, progetti culturali e opportunità di finanziamento. La delibera segna inoltre una tappa fondamentale nel cammino condiviso da tutte le istituzioni che compongono il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza – Ministero della Cultura, Regione Lombardia, Provincia di Monza e Brianza, Comune di Milano, Comune di Monza, Assolombarda e Camera di Commercio – verso una sempre maggiore valorizzazione del complesso monumentale.

Bettin: “Un traguardo che avvicina Monza alle grandi regge europee”

«È un traguardo importante – commenta Arianna Bettin, assessora alla Villa Reale del Comune di Monza – che esalta il valore della Reggia e ne riconosce le specificità. Il risultato di un lungo lavoro, non ancora al termine, che deve portare la Villa a una visibilità e un prestigio pari alle altre grandi regge europee, come la Reggia di Caserta e il Castello di Schönbrunn di Vienna, a cui peraltro l’architetto Giuseppe Piermarini si ispirò per la Reggia di Monza».

Pilotto: “Un risultato per tutta la città”

Soddisfazione anche da parte del sindaco Paolo Pilotto, che sottolinea il valore collettivo di questo riconoscimento: «Il riconoscimento regionale della Reggia come museo rappresenta un risultato importante per l’intera città e la provincia, che rafforza la visione della Reggia come luogo vivo, espressione di storia, arte e cultura. Questo passo ci permette di proseguire con maggiore slancio nel percorso di valorizzazione della Villa e del Parco, a beneficio dei cittadini e dei tanti visitatori che scelgono Monza come destinazione culturale».