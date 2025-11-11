La rivelazione Cuneo sfida una Uyba che non può perdere altri colpi

La Eurotek Laica Busto Arsizio va alla ricerca di punti preziosi per una classifica attualmente troppo severa: dopo il netto KO esterno contro il Monviso Volley le biancorosse attendono alla E-Work Arena di viale Gabardi un’altra formazione piemontese, la Honda Cuneo (mercoledì 12, ore 20,30).

La squadra di coach Salvagni è una della rivelazioni di questa prima parte di campionato: 11 punti in tasca (contro i soli 6 della Uyba) e quattro vittorie compresa quella roboante (3-0) su Scandicci. E poco importa se nell’ultimo turno le cuneesi si sono dovute arrendere in casa: di fronte c’era Milano che ha vinto 1-3 rispettando il pronostico, senza però intaccare il cammino di una squadra giovane che gioca una pallavolo piacevole.

Busto Arsizio però non può permettersi di perdere altro terreno, visto che si trova al terz’ultimo posto in classifica: Barbolini ha riportato fin da lunedì le Farfalle in palestra con una doppia seduta di allenamento e dovrebbe rimettere in campo la squadra titolare a Villafranca Piemonte. Seki in regia opposta a Obossa, la coppia Eckl–Van Avermaet al centro, Gennari e Parra in banda con Pelloni libero. Poi si vedrà.

Dall’altra parte della rete c’è una ex biancorossa in regia, Noemi Signorile, che palleggerà a favore di Binto Diop o delle bande Pritchard e Pucelj, con quest’ultima in ballottaggio con Rivero per un posto da titolare.

Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio – Honda Cuneo Granda Volley

Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Pelloni (L), 3 Gennari, 4 Metwally, 5 Seki, 6 Van Avermaet, 7 Diouf, 8 Schmit, 10 Parlangeli, 11 Obossa, 17 Eckl, 18 Torcolacci, 23 Parra. All. Barbolini.

Cuneo: 1 Koulisiani, 2 Keene, 3 Atamah, 4 Rivero, 5 Martinez, 6 Marring, 7 Pritchard, 8 Magnani (L), 9 Allaoui, 10 Bardaro (L), 11 Cecconello, 12 Pucelj, 13 Signorile, 18 Diop. All. Salvagni.

CLASSIFICA: Conegliano 26; Scandicci 22; Milano 19; Chieri 17; Novara 16; Firenze 13; Cuneo, Macerata 11; Vallefoglia 9; Perugia, Monviso 8; BUSTO A. 6; Bergamo 5; San Giovanni in M. 3.