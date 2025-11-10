La sindaca di Ferno: “Dalla sinistra anche offese sessiste”. L’opposizione: “Ci segnali chi le ha scritte”

La sindaca di Ferno denuncia «commenti di vago sapore sessisti postati da esponenti della sinistra locale». E l’opposizione chiede di segnalarli e di segnalare «le generalità di chi le ha rivolto tali offese».

Degli insulti sessisti in politica si è discusso molto in tempi recenti, con la forte denuncia della sindaca di Genova Silvia Salis.

E a Ferno il tema viene sollevato dalla sindaca (civica di centrodestra) che si è rivolta all’onorevole Silvia Roggiani, del Pd, anche lei originaria del paese vicino a Malpensa, anche se poi cresciuta politicamente a Milano.

Ma da dove nasce la polemica? La sindaca Foti ha criticato l’atteggiamento dell’opposizione di centrosinistra fernese: «Concludo augurando all’Onorevole Roggiani di poter continuare in maniera collaborativa e condivisiva la sua attività politica, ringraziandola immensamente per il lavoro svolto, e nella speranza che non le debba mai capitare, come successo alla sottoscritta, di dover leggere commenti di vago sapore sessista postati sui social da esponenti della sinistra locale nei quali, dopo avermi apostrofato con motti un poco squallidi volti a stigmatizzare un mio presunto “autoritarismo nazista”, si suggeriva nemmeno troppo velatamente come la mia principale occupazione non fosse o, meglio, non dovesse essere la cura degli interessi della comunità, bensì badare al focolare domestico e “all’acqua che bolle in pentola»”.

La risposta è arrivata da Cambiare Ferno, a firma di Nunzia Demurtas: «Confermiamo, come già espresso in risposta al post dall’onorevole del PD Silvia Roggiani, che ogni attacco, anche deciso, fatto a livello politico dal nostro gruppo non ha mai avuto a che fare con episodi di questo tipo, così come le nostre puntualizzazioni mai hanno voluto toccare la sfera personale, ma solo politica.

Chi rappresenta la sinistra a livello istituzionale e consiliare a Ferno non ha mai rivolto frasi di tipo sessista a nessuno e il generico riferimento del post della Sindaca a “esponenti della sinistra locale” a fronte di tali atti lascia il nostro gruppo perplesso e anche amareggiato: ci siamo ulteriormente sincerati che nessuno che ruota in maniera significativa attorno alla nostra compagine abbia mai fatto una cosa del genere e proprio per questo auspichiamo che ogni eventuale accusa possa essere maggiormente spiegata e circoscritta, soprattutto per evitare fraintendimenti a livello pubblico e privato». Oltre a condannare ogni offesa di tipo sessista, Cambiare Ferno ha invitato «la Sindaca, che leggiamo ha comunque giustamente già provveduto a segnalare il tutto alle autorità preposte, a condividere anche privatamente con la rappresentante in consiglio comunale le generalità (che riteniamo pubbliche, essendo state pubblicate sui social) di chi le ha rivolto tali offese e quali siano state le parole usate, così da non solo allontanare tali individui dai nostri eventuali riferimenti, ma anche per poter verificare come possiamo sostenerla nella piena condanna di ogni attacco di tipo sessista».