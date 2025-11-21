La Società Storica Saronnese celebra i 25 anni di attività con un weekend di eventi

Un traguardo importante per la Società Storica Saronnese, che festeggia il suo 25° anno di attività con un fine settimana ricco di appuntamenti culturali, tra memoria, arte e valorizzazione del territorio. Le iniziative si svolgeranno in gran parte tra le sale di Villa Gianetti in via Roma 20 e negli spazi urbani della città, coinvolgendo cittadini, studiosi e appassionati di storia locale.

Tra le proposte principali, la mostra “Notarelle Saronnesi – Archivio Zerbi”, curata dal professor Sergio Beato, raccoglie e restituisce frammenti preziosi della storia saronnese attraverso documenti, immagini e racconti conservati nel fondo Zerbi.

L’esposizione è allestita a Villa Gianetti e sarà visitabile fino a sabato 22 novembre dalle 10.30 alle 12.00. L’ingresso è libero.

Sabato 22 novembre alle 10.30, l’architetto Alessandro Merlotti guiderà una speciale passeggiata storica dal titolo “Dalla cascina alla fabbrica”, per riscoprire alcuni tratti della città saronnese che raccontano la sua trasformazione urbanistica, economica e sociale. Un’occasione per leggere il territorio con nuovi occhi, grazie all’approccio narrativo e scientifico della Società Storica.

Sempre sabato 22, alle 16.30, Villa Gianetti ospiterà l’incontro pubblico “Salviamo Palazzo Visconti”, un momento di riflessione e confronto sulla tutela del patrimonio architettonico. Relatore sarà l’architetto Amedeo Bellini, professore emerito di restauro architettonico al Politecnico di Milano, tra i massimi esperti del settore.