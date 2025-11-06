La stagione dell’Handicap Sport Varese decolla con il Memorial Nestore Crespi

È dedicato alla bella figura di Nestore Crespi l’ultimo test precampionato della Handicap Sport Varese, la squadra di basket in carrozzina – anche quest’anno sponsorizzata Amca Elevatori – che si appresta a disputare il campionato di Serie B.

Sabato 8 novembre dalle ore 16 la squadra di coach Fabio Bottini scenderà in campo al PalaCusInsubria contro la Gioco Parma (anch’essa in B ma in un altro girone) in un’amichevole ricca di significato anche per l’intitolazione a Crespi, storico dirigente (varesino) della pallacanestro italiana che negli ultimi anni di vita si era dedicato ad aiutare proprio il “basket seduto” della nostra città.

Sotto la sua guida l’HS Varese venne promosso in Serie A, ottenne uno storico terzo posto e brillò sotto il profilo organizzativo con un All Star Game e una final four di Coppa Italia disputati al palasport di Masnago.

Fino a questo momento i biancorossi hanno disputato due gare di preparazione al campionato traendo buoni riscontri: sconfitta di stretta misura 49-45 contro Vicenza, neopromossa in A, vittoria contro il Millennium Padova (65-49) con una grande prestazione di Roncari, autore di 27 punti. Il match con Parma servirà a rifinire i meccanismi visto che il 22 novembre l’Amca disputerà la prima di campionato (in casa contro Verona).

Al “Memorial Crespi” non ci sarà l’ultimo acquisto del club del presidente Marinello, il tedesco Abdelgazi Karaman, che però sarà disponibile per l’esordio in campionato. Karaman sarà l’unico straniero in una rosa che si è comunque rinforzata con il ritorno di Jacopo Geninazzi (foto in alto): l’idea era quella di non ingaggiare giocatori esteri ma quando si è aperta la possibilità di avere Karaman – già visto in Italia a Vicenza – è stata intavolata una trattativa poi conclusa felicemente.

In carriera il neo-biancorosso vanta ben sette scudetti tedeschi e una Coppa dei Campioni: con il suo arrivo inoltre Bottini avrà a disposizione una rosa completa da dieci giocatori, come invece non era accaduto nello scorso anno. Questa e altre novità saranno disponibili sul rinnovato sito societario, hsvarese.it.