La “superluna” più grande dell’anno incanta il cielo di novembre: lo spettacolo visibile anche nel Varesotto

(Foto di Mattia Astael Fanchini)

Il cielo di mercoledì 5 novembre 2025 regala uno spettacolo straordinario: la Superluna del Castoro, la più grande e luminosa non solo dell’anno ma anche degli ultimi sei anni. Il fenomeno, visibile fin dal tramonto, è ben osservabile anche dalla provincia di Varese, dove la Luna è sorta alle 16:36 e brilla ora alta sopra l’orizzonte orientale.

Si tratta della seconda Superluna del 2025, un evento che si verifica quando la Luna piena coincide con il perigeo, il punto della sua orbita più vicino alla Terra. In questa occasione, il nostro satellite si trova a circa 357.000 km dal pianeta, apparendo circa 8% più grande e 16% più luminosa di una normale Luna piena.

A rendere la visione ancora più suggestiva, nel cielo si distinguono anche Saturno, visibile a destra della Luna, e Giove, che sorgerà verso le 21:40 a sinistra del disco lunare.

Il nome “Luna del Castoro” deriva dalle antiche tradizioni dei nativi americani, che associavano il plenilunio di novembre al periodo in cui i castori si preparavano all’inverno costruendo dighe o venivano cacciati per le loro pellicce. Gli esperti consigliano di osservare la Luna nelle prime ore della sera, quando è ancora bassa sull’orizzonte: la presenza di alberi, edifici o montagne ne accentua la percezione visiva, rendendola ancora più spettacolare.