La truffa della benedizione natalizia: da Barasso parte l’allerta per il finto sacerdote

Parte da Barasso allarme per la truffa natalizia. Sulla pagina social del comune infatti, si mette in guardia la popolazione residente dal finto parroco che suonerebbe alle case per proporre la benedizione natalizia.

L’avviso è partito dal parroco Don Emilio che racconta di residenti truffati dal finto sacerdote. Sulla pagina social si legge: «una persona ha citofonato in alcune abitazioni fingendosi il sacerdote incaricato delle benedizioni natalizie e, una volta entrata in casa, ha commesso dei furti. Il parroco ha detto che quest’anno non verranno effettuate le benedizioni delle case a Barasso. Ha quindi raccomandato di non aprire a nessuno che dichiari di dover benedire la casa per il Natale».

L’invito del comune di Barasso è stato rilanciato anche dall’amministrazione di Biandronno, comune dove è alta l’allerta per furti e tentativi di truffe ai residenti. Nella messaggistica comunale si legge l’avviso: « In alcuni Paesi si stanno verificando episodi in cui falsi sacerdoti, con la scusa di benedire le abitazioni, entrano nelle case e derubano le persone. Per questo motivo, desideriamo ricordare che a Cassinetta e Biandronno i nostri sacerdoti visiteranno le abitazioni SOLO ed ESCLUSIVAMENTE su richiesta».

La tradizionale benedizione natalizia hai oggi modificato profondamente le sue regole: sia per carenza di parroci sia per motivi di sicurezza, ogni parrocchia ha predisposto una comunicazione specifica per annunciare l’arrivo del prete. Il porta a porta a sorpresa non c’è più