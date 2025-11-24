La truffa della benedizione natalizia: da Barasso parte l’allerta per il finto sacerdote
È stato lo stesso parroco a segnalare i furti avvenuti in alcune case. L'invito a prestare attenzione alle false benedizioni è stato poi rilanciato anche a Biandronno
Parte da Barasso allarme per la truffa natalizia. Sulla pagina social del comune infatti, si mette in guardia la popolazione residente dal finto parroco che suonerebbe alle case per proporre la benedizione natalizia.
L’avviso è partito dal parroco Don Emilio che racconta di residenti truffati dal finto sacerdote. Sulla pagina social si legge: «una persona ha citofonato in alcune abitazioni fingendosi il sacerdote incaricato delle benedizioni natalizie e, una volta entrata in casa, ha commesso dei furti. Il parroco ha detto che quest’anno non verranno effettuate le benedizioni delle case a Barasso. Ha quindi raccomandato di non aprire a nessuno che dichiari di dover benedire la casa per il Natale».
L’invito del comune di Barasso è stato rilanciato anche dall’amministrazione di Biandronno, comune dove è alta l’allerta per furti e tentativi di truffe ai residenti. Nella messaggistica comunale si legge l’avviso: « In alcuni Paesi si stanno verificando episodi in cui falsi sacerdoti, con la scusa di benedire le abitazioni, entrano nelle case e derubano le persone. Per questo motivo, desideriamo ricordare che a Cassinetta e Biandronno i nostri sacerdoti visiteranno le abitazioni SOLO ed ESCLUSIVAMENTE su richiesta».
La tradizionale benedizione natalizia hai oggi modificato profondamente le sue regole: sia per carenza di parroci sia per motivi di sicurezza, ogni parrocchia ha predisposto una comunicazione specifica per annunciare l’arrivo del prete. Il porta a porta a sorpresa non c’è più
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.