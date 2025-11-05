La Varesina in Coppa Italia non sbaglia: Virtus battuta 4-1

La Varesina in Coppa Italia di Serie D non sbaglia, batte 4-1 la Virtus Ciserano Bergamo e approda agli ottavi dove tra due settimane affronterà il Club Milano. All’Elmec Solar Stadium le fenici riescono ad andare due volte in gol nel corso del primo tempo, sfruttando la quasi totalità delle occasioni create. Apre Franzoni su rigore al 23′ e chiude al 46′ Baud Banaga con un mancino potente. Nella ripresa la Varesina fa tris dopo 2′ ancora con Franzoni, la Virtus accorcia con Bottani e tiene viva la sfida, ma la difesa delle fenici regge e nel recupero Costantino chiude i conti siglando il 4-1, prima dell’errore dal dischetto di Camarlinghi che calcia sulla traversa.

Il cammino di Coppa vedrà ora la squadra rossoblù affrontare il Club Milano (il sorteggio deciderà chi giocherà in casa) il prossimo 19 novembre. In campionato invece l’impegno sarà domenica sempre all’Elmec Solar Stadium contro la Casatese Merate. Serve una vittoria anche lì, risultato che manca da troppo tempo.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo la vittoria sul Milan Futuro di sette giorni fa, la Varesina scende in campo all’Elmec Solar Stadium di Venegono per i sedicesimi della Coppa Italia di Serie D contro la Virtus Ciserano Bergamo. Soliti “cambi di Coppa” per le fenici che in panchina vede ancora Mavillo Gheller al posto dello squalificato Marco Spilli. Lo schema è 3-4-3 con Baud Banaga e Guri esterni d’attacco e Franzoni riferimento centrale. I bergamaschi di mister Nicola Valenti rispondono con un 3-5-2 in cui Quaggiotto è il regista a centrocampo mentre in avanti agiscono Ferro e Lozza.

PRIMO TEMPO

Poche emozioni nel primi minuti di gara. Bisogna aspettare il 20′ per il primo tiro in porta con gli ospiti che si vanno vedere con il mancino rasoterra di Lozza dai 18 metri che Bovi para in angolo. Poco dopo però Miconi si inserisce bene da destra, Caccia lo tampona in area e l’arbitro concede il rigore. Dal dischetto, al 23′, è Franzoni a spiazzare Comi e siglare il vantaggio della Varesina. Il gol rompe l’equilibrio ma non sblocca la gara che continua a essere arida di occasioni. Per diversi minuti non si vedono conclusioni e solo al 39′ di vede un tentativo con il colpo di testa di Lozza che non trova la porta. Più pericoloso al 43′ invece Ferro, servito da Bottani, che da buona posizione non riesce ad angolare e spara addosso a Bovi. Sembra un buon momento per i bergamaschi e invece nell’unico minuto di recupero concesso la Varesina trova il raddoppio: Franzoni accomoda per Baud Banaga che scaglia un mancino potente che si insacca a mezza altezza per il 2-0, risultato con cui si chiude la prima frazione.

SECONDO TEMPO

A inizio ripresa la Varesina indirizza la sfida al 2′: Guri ha un guizzo in fascia, salta Kasse e dà in verticale per Franzoni che in diangonale sigla il 3-0. La Virtus però non sta a guardare e accorcia le distanze al 5′ con Bottani che con un destro potente infila Bovi. La ripresa si conferma più frizzante, almeno sul conto delle occasioni, e al 10′ Guri di testa, con una traiettoria beffarda, colpisce la traversa. Poi iniziano i cambi, la gara perde di ritmo e anche le emozioni tornano a essere rarefatte. Per i bergamaschi dalla panchina entra anche Carlo Ferrario, che alla mezz’ora si fa vedere con un colpo di testa che impegna Bovi alla parata in tuffo. È però una delle ultime occasioni della gara con la Varesina che non soffre dietro e davanti cerca di sfruttare gli ampi spazi lasciati dalla Virtus, almeno per tenere alto il baricentro. E, così come nel primo tempo, al 46′ arriva il gol delle fenici con Costantino che riceve palla nel cuore dell’area e con un destro potente fa 4-1. Ci sarebbe anche l’occasione per il quinto ma Camarlinghi spreca un rigore calciando sulla traversa. Termina così con un poker per la Varesina, che può ora pensare alla prossima di campionato, dove la vittoria manca da troppo tempo.

VOCI

Al termine della gara è stato Mavillo Gheller, vice dello squalificato Marco Spilli, a commentare la gara: «È stata una buona partita, giocata bene, sull’onda di quella di domenica perché al di là del risultato, nell’ultimo periodo qualche segnale di svolta c’è. Ci manca ancora la cosa più evidente, cioè il risultato, ma piano piano stiamo trovando la continuità. Giocare due settimane di fila ci ha fatto bene: queste vittorie ci aiutano ad assorbire la sconfitta di domenica e a rituffarci subito nel campionato».

«Questo successo deve darci fiducia – prosegue Gheller -. Sono i risultati che danno forza a un gruppo. Domenica in campionato ci sarà la Casatese Merate, una partita tosta contro una squadra con un gioco ben definito, che fa sempre quello, ma lo fa bene. In Serie D tutte le gare sono difficili, non va lasciato nulla al caso: va preparata bene, mentalmente e sul campo, per provare a darci uno slancio definitivo anche dopo la Coppa Italia».



TABELLINO

VARESINA – VIRTUS CBG 4-1 (2-0)

Marcatori: 23’ pt rig. e 2’ st Franzoni (V), 46’ pt Baud Banaga (V), 5’ st Bottani (VCB), 46’ st Costantino (V)

Varesina (3-4-1-2): Bovi; Pirola, Cavalli, Chiesa; Miconi (22’ st Testa), Rosa, Grieco (12’ st Andreoli), Vaz; Baud Banaga (42’ st Valisena), Franzoni (22’ st Costantino), Guri (28’ st Camarlinghi). A disposizione: Maddalon, Ornaghi, Grassi, Tassani. All.: Gheller (Spilli squalificato)

Virtus CBG (3-5-2): Comi; Kasse (32’ st Scanzi), De Felice (15’ st Ventura), Foroni; Braiotta, Marin, Quaggiotto (3’ st Rossi), Bottani, Caccia (40’ st Inacio); Lozza (18’ st Ferrario), Ferro. A disposizione: Rovelli, Zagaryuk, Ghisalberti, Arici. All.: Valenti.

Arbitro: Scarano di Seregno (Cattaneo e Manno)

Corner: 5-3. Ammoniti: Caccia, Valenti (allenatore), Marin per la Virtus CBG. Al 49′ st Camarlinghi (Varesina) sbaglia un calcio di rigore. Recupero: 1’ + 5’.

Note: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni.

