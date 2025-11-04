L’accoltellatore di Milano era stato ospite dalla comunità “4 Exodus” di Villadosia

Era ospite da tempo nella struttura di accoglienza della cooperativa «4 Exodus» di Villadosia, a Casale Litta, Vincenzo Lanni, il 59enne arrestato a Milano con l’accusa di aver accoltellato una donna in strada. L’uomo era stato inviato nella comunità dai servizi sociali del capoluogo lombardo, per un percorso di recupero e reinserimento.

Casale Litta ospita una delle sedi della cooperativa «4 Exodus», realtà attiva nell’accoglienza residenziale e nella riabilitazione di persone con dipendenze da alcol, sostanze stupefacenti o gioco d’azzardo. La struttura è accreditata per 20 posti ed è dedicata a maggiorenni inviati dai servizi territoriali.

Vincenzo Lanni, secondo quanto raccontato da chi lo ha conosciuto in comunità, era una persona mite, riservata. Non è chiaro se Lanni sia stato allontanato dalla comunità a causa di comportamenti ritenuti inadeguati dagli operatori. Già in passato, una decina di anni fa, aveva aggredito con un coltello una coppia di anziani in provincia di Bergamo. Ieri mattina l’accoltellamento in piazza Gae Aulenti della dirigente di Finlombarda Anna Maria Valsecchi. La donna è fuori pericolo anche se la prognosi resta riservata. L’uomo ha confessato.