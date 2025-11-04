L’accoltellatore di Milano era stato ospite dalla comunità “4 Exodus” di Villadosia
Vincenzo Lanni, il 59enne arrestato a Milano con l'accusa di aver accoltellato una donna in strada, era stato inviato nella comunità di Casale Litta per un percorso di recupero e reinserimento
Era ospite da tempo nella struttura di accoglienza della cooperativa «4 Exodus» di Villadosia, a Casale Litta, Vincenzo Lanni, il 59enne arrestato a Milano con l’accusa di aver accoltellato una donna in strada. L’uomo era stato inviato nella comunità dai servizi sociali del capoluogo lombardo, per un percorso di recupero e reinserimento.
Casale Litta ospita una delle sedi della cooperativa «4 Exodus», realtà attiva nell’accoglienza residenziale e nella riabilitazione di persone con dipendenze da alcol, sostanze stupefacenti o gioco d’azzardo. La struttura è accreditata per 20 posti ed è dedicata a maggiorenni inviati dai servizi territoriali.
Vincenzo Lanni, secondo quanto raccontato da chi lo ha conosciuto in comunità, era una persona mite, riservata. Non è chiaro se Lanni sia stato allontanato dalla comunità a causa di comportamenti ritenuti inadeguati dagli operatori. Già in passato, una decina di anni fa, aveva aggredito con un coltello una coppia di anziani in provincia di Bergamo. Ieri mattina l’accoltellamento in piazza Gae Aulenti della dirigente di Finlombarda Anna Maria Valsecchi. La donna è fuori pericolo anche se la prognosi resta riservata. L’uomo ha confessato.
Donna accoltellata a Milano, arrestato il colpevole: è un 59enne che si era allontanato da una comunità in provincia di Varese
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Felice su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Tiberio67 su L'hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di "Alla Balaustra" in podcast
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.