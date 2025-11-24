​L’altra faccia de “Il Gattopardo”: uno struggente viaggio al femminile

Una storia intensa, che si nutre di polvere, di memoria e di quell’aspra dignità ostentata ma soprattutto ostinata. La Principessa di Lampedusa scatta un’istantanea della Palermo dilaniata dai bombardamenti del ’43, che sventrano anche il palazzo di famiglia di Beatrice Mastrogiovanni Tasca Filangeri di Cutò, che però non fugge, danza sulle macerie.

(foto di copertina Salvatore Pastore)

Lo spettacolo, tratto dall’omonimo romanzo di Ruggero Cappuccio, in scena al Teatro Franco Perenti di Milano fino al 23 novembre, fissa un momento preciso della storia siciliana, quello in cui la nobiltà prende consapevolezza, pur fingendo di ignorarla, della sua decadenza, lenta ed inesorabile, tenuta in vita dall’orgoglio di decadi di nobiltà che sedimentano nell’anima dei protagonisti, emergendo in maniera a tratti tumultuosa. La principessa è l’incarnazione tutta di questo spirito: una donna che difende gli oggetti, le lettere, i ritratti, perché sa che sono le uniche vestigia rimaste di un passato che non tornerà.

“È il lutto dell’abitudine. I nobili non si lamentano, non protestano. Continuano a vestirsi, a pranzare e a camminare tra le rovine come se fossero ancora nella sala da ballo. È un’elegia della negazione”.

La vera scommessa dello spettacolo è mostrare come questo crollo non sia un evento traumatico, ma una lenta e quasi raffinata estinzione, ignorata con sdegnosa superiorità dai suoi protagonisti. Sonia Bergamasco dirige ed interpreta un monologo intenso, potente, capace di far emergere tutta la sua eleganza intellettuale, che si catalizza nell’inesorabile esplorazione delle profondità psicologiche più amente e complesse di quel travagliato contesto, l’attrice lo fa con una grande capacità, accompagnando lo spettatore in quel momento di sofferenza e di negazione lucida del declino, per una performance che va oltre la semplice recitazione. La sua mente, il suo corpo e la sua voce diventano l’archivio storico di una dinastia.

La Bergamasco non interpreta, neppure per un istante, il ruolo di una donna sconfitta, mettendo in scena la sua fiera resistenza della bellezza e della memoria contro l’oblio. La sua principessa è arcigna, austera e al contempo vulnerabile, capace di oscillare tra i ricordi gloriosi del passato e l’amara consapevolezza del presente, ma sempre con eleganza pura. Tra le parti più intense del potente monologo c’è l’intenso dialogo con se stessa tra i “fantasmi familiari” e le figure assenti del suo passato, come il figlio Giuseppe ed il marito, che duettando con se stessa riporta in vita.

La pièce va oltre la mera rievocazione storica del Risorgimento o della Seconda Guerra Mondiale, configurandosi sotto molti aspetti come un’opera attualissima capace di dialogare con il pubblico, interrogandolo sulla natura della memoria, per poi soffermarsi sul concetto di legame materno, quello tra Beatrice ed il figlio scrittore, domandandosi di cosa significhi perdere un’identità senza mai rinnegarla.

L’allestimento essenziale e l’uso sapiente delle luci esaltano la scrittura “musicale” di Ruggero Cappuccio, trasformando il palcoscenico in un mausoleo emotivo. Uno spettacolo capace di lasciare addosso il profumo amaro e inebriante di una Sicilia antica che non c’è più e che non ci sarà mai più. Tutto questo per un’esperienza teatrale intensa e piena.

INTERVISTA A SONIA BERGAMASCO



Spesso identifichiamo l’universo de Il Gattopardo con la figura maschile del Principe di Salina. In questo spettacolo, lei dà voce a Beatrice Tasca Filangeri di Cutò, la madre dell’autore, rivelandola come la vera radice di quella sensibilità. In che modo la forza e la ‘ferocia’ vitale di Beatrice hanno influenzato, secondo lei, la scrittura di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, e cosa ha scoperto di questa donna che la storia ufficiale aveva forse trascurato?

“Lo spettacolo è un adattamento poetico e visionario del romanzo omonimo di Ruggero Cappuccio. L’autore ha curato anche la versione per la scena che ho diretto. Seguendo le tracce di Beatrice, scopriamo quanto la sua personalità abbia segnato e nutrito la creatività del figlio Giuseppe. Era giusto mettere al centro Beatrice”.

Nello spettacolo lei non è solo interprete ma anche regista, e sceglie di portare in scena una donna che scopre di essere morta ma la cui coscienza rimane intatta. Come ha lavorato per tradurre scenicamente questo stato di ‘sospensione’ tra la vita e la morte, e come ha gestito tecnicamente il dialogo tra la sua voce dal vivo e le ‘voci della memoria’ che affollano la scena vuota?”

“Ho sentito la necessità, da subito, di stabilire un patto con il pubblico: scivolare insieme in un tempo e in uno spazio diversi. Le voci da me registrate, abitano questo giardino della memoria e mi consentono di stabilire un dialogo incessante con i personaggi convocati per raccontare la storia. L’altalena, che pende al centro delle arcate è una porta sull’altrove. Un luogo sospeso, giocoso e antico”.

La pièce è ambientata in una Palermo ferita dai bombardamenti del 1943, eppure Beatrice continua a invocare la bellezza, la musica e la libertà come forme di resistenza. Considerando il contesto storico attuale, quanto è stato importante per lei, oggi, raccontare la tenacia di una donna che non smette di costruire sogni e cultura nemmeno mentre il mondo intorno a lei crolla?

“Le bombe che esplodono nel buio, durante lo spettacolo, risuonano oggi con una concretezza spaventosa. Il gancio con il presente è evidente. La resistenza, fisica e spirituale, alla guerra e alla sua devastazione, sono l’unico antidoto umano che possiamo attivare per non scomparire come essere umani”.

Sessanta minuti di monologo, cambi di scena, si personaggi e di stato. Quanto ha lavorato alla preparazione di questa piece ed in che modo.

“Il progetto nasce due anni fa, da una prima forma lettura, avvenuta a Selinunte davanti al tempio – un luogo ideale. Da quel primo studio, in pochi giorni di prova, ecco che prende forma questo spettacolo, che ha debuttato a Napoli nel giugno scorso, e che avrà ancora alcune tappe di tournée a Firenze, Roma e Napoli”.