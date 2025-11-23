Varese News

Archivio

L’Arma dei Carabinieri celebra la Virgo Fidelis nel Varesotto

Due cerimonie per la patrona: dalla Basilica di San Vittore a Varese alla Chiesa di San Bernardino a sesto Calende

Generico 17 Nov 2025

I Carabinieri della provincia di Varese hanno celebrato la loro patrona, la Virgo Fidelis, con due cerimonie significative.

A Varese la cerimonia in Basilica

A Varese, nella basilica di San Vittore, la celebrazione eucaristica è stata presieduta da don Franco Gallivanone, vicario episcopale, insieme al prevosto monsignor Gabriele Gioia e ai cappellani militari dell’Arma. Tra le autorità presenti il viceprefetto vicario Michele Giacomino, il sindaco Davide Galimberti, il presidente della Provincia Marco Magrini e il questore Carlo Mazza.

Durante l’omelia, don Gallivanone ha sottolineato l’importanza di rinnovare l’ideale di fedeltà allo Stato e l’etica della rettitudine morale. Il comandante provinciale, colonnello Marco Gagliardo, ha concluso ricordando il sacrificio dei Carabinieri caduti nella Battaglia di Culqualber e dedicando un pensiero agli orfani dei Caduti.

Una cerimonia anche a Sesto Calende

A Sesto Calende, nella Chiesa Prepositurale di San Bernardino, la Santa Messa è stata celebrata dal prevosto don Luciano Andriolo con i Carabinieri di Sesto Calende e Vergiate.

Generico 17 Nov 2025

Hanno partecipato i sindaci Elisabetta Giordani e Daniele Parrino, insieme all’assessore Marino Facchin, che ha ringraziato l’Arma per la collaborazione costante con le amministrazioni locali, dalla gestione degli incidenti alla protezione civile.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.