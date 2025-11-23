L’Arma dei Carabinieri celebra la Virgo Fidelis nel Varesotto
Due cerimonie per la patrona: dalla Basilica di San Vittore a Varese alla Chiesa di San Bernardino a sesto Calende
I Carabinieri della provincia di Varese hanno celebrato la loro patrona, la Virgo Fidelis, con due cerimonie significative.
A Varese la cerimonia in Basilica
A Varese, nella basilica di San Vittore, la celebrazione eucaristica è stata presieduta da don Franco Gallivanone, vicario episcopale, insieme al prevosto monsignor Gabriele Gioia e ai cappellani militari dell’Arma. Tra le autorità presenti il viceprefetto vicario Michele Giacomino, il sindaco Davide Galimberti, il presidente della Provincia Marco Magrini e il questore Carlo Mazza.
Durante l’omelia, don Gallivanone ha sottolineato l’importanza di rinnovare l’ideale di fedeltà allo Stato e l’etica della rettitudine morale. Il comandante provinciale, colonnello Marco Gagliardo, ha concluso ricordando il sacrificio dei Carabinieri caduti nella Battaglia di Culqualber e dedicando un pensiero agli orfani dei Caduti.
Una cerimonia anche a Sesto Calende
A Sesto Calende, nella Chiesa Prepositurale di San Bernardino, la Santa Messa è stata celebrata dal prevosto don Luciano Andriolo con i Carabinieri di Sesto Calende e Vergiate.
Hanno partecipato i sindaci Elisabetta Giordani e Daniele Parrino, insieme all’assessore Marino Facchin, che ha ringraziato l’Arma per la collaborazione costante con le amministrazioni locali, dalla gestione degli incidenti alla protezione civile.
