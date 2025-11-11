Varese News

L’arte incontra la musica con gli ex studenti dei licei varesini

Mostra e concerto domenica 16 novembre alle 15:30 al Civico Liceo Musicale “R. Malipiero”, ingresso libero

16 Novembre 2025

Un pomeriggio di arte e musica per scoprire i talenti delle scuole varesine. Domenica 16 novembre alle 15:30, al Civico Liceo Musicale “R. Malipiero” di Varese, allievi ed ex allievi del Liceo Artistico “Frattini” e del Liceo Musicale “Manzoni” presenteranno una mostra di opere visive e un concerto vocale e strumentale.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Amici della Lirica “Francesco Tamagno” con il patrocinio del Comune di Varese, vuole valorizzare la creatività e l’impegno dei giovani nel segno della collaborazione tra scuola, arte e musica.

L’ingresso all’evento è gratuito.

11 Novembre 2025
Redazione VareseNews
