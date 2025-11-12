L’Asilo infantile S. Anna di Bodio Lomnago, un polo 0-6 dove si cresce nel verde

Immerso nel verde di un grande parco privato di 5.000 metri quadrati, a Bodio Lomnago, l’Asilo infantile S. Anna – ETS è un polo educativo 0-6 che accompagna bambine e bambini dai primi mesi di vita fino all’ingresso alla scuola primaria. Un’unica realtà, tanti passaggi pensati in continuità: nido, sezione primavera e scuola dell’infanzia, per costruire un percorso sereno e coerente, insieme alle famiglie.

Un percorso educativo continuo dai 3 mesi ai 6 anni

La scuola accoglie i più piccoli già a partire dai 3 mesi, con il servizio di nido, pensato come un ambiente caldo, familiare, dove il tempo è rallentato e i ritmi dei bambini e delle bambine vengono rispettati.

Il percorso prosegue con la sezione primavera, ponte prezioso tra nido e infanzia, e culmina nella scuola dell’infanzia, dove l’esperienza educativa si arricchisce di nuovi linguaggi, relazioni, scoperte.

Questa continuità permette ai bambini di crescere in un contesto rassicurante, dove spazi, volti, abitudini educative diventano riferimenti stabili, e alle famiglie di costruire nel tempo un rapporto di fiducia con l’equipe educativa.

Outdoor education: imparare a cielo aperto

Uno dei punti di forza del S. Anna è la possibilità di vivere ogni giorno un’educazione a contatto diretto con la natura. Il grande parco che circonda la scuola non è solo uno sfondo, ma un vero e proprio laboratorio educativo a cielo aperto.

L’outdoor education è infatti uno degli approcci di riferimento del polo 0-6:

il giardino e il parco diventano luoghi di esplorazione e gioco libero;

le stagioni, il meteo, i materiali naturali (foglie, sassi, legnetti, terra, acqua) si trasformano in occasioni di scoperta;

il corpo è protagonista: si corre, si salta, si osserva, si tocca, si sperimenta in sicurezza ma senza rinunciare al gusto dell’avventura.

Stare all’aperto, in modo strutturato e quotidiano, sostiene lo sviluppo motorio, sensoriale, emotivo e sociale dei bambini, favorisce l’autonomia e alimenta curiosità e stupore.

L’approccio reggiano come guida pedagogica

Accanto all’outdoor education, l’Asilo infantile S. Anna si ispira alle linee dell’approccio reggiano, nato dall’esperienza educativa dei nidi e delle scuole dell’infanzia di Reggio Emilia e conosciuto in tutto il mondo.

Questo significa:

attenzione ai cento linguaggi dei bambini, ovvero alle tante forme con cui esprimono pensieri ed emozioni;

grande cura degli spazi, pensati come “terzo educatore”, organizzati in angoli e atelier che stimolano creatività e relazione;

centralità dell’ascolto: dei bambini, delle bambine e delle loro famiglie;

documentazione educativa come strumento per rendere visibili i processi di crescita e condividerli.

Queste linee pedagogiche abbracciano tutto il percorso 0-6, creando un filo rosso che unisce nido, sezione primavera e infanzia.

Un’equipe competente, in formazione continua

Al centro del progetto del S. Anna ci sono le persone: un’equipe educativa attenta, competente e costantemente impegnata in percorsi di formazione.

L’obiettivo è offrire un approccio educativo moderno, capace di rispondere ai bisogni delle bambine e dei bambini di oggi: più sensibili ai temi dell’ambiente, immersi nelle tecnologie, ma sempre bisognosi di relazioni autentiche, tempo di qualità e adulti che li accompagnino con cura.

La scelta di essere ETS (Ente del Terzo Settore) sottolinea anche la dimensione sociale della scuola, radicata nel territorio e aperta alla comunità.

Vieni a scoprire il S. Anna

L’Asilo infantile S. Anna – ETS invita le famiglie a conoscere da vicino gli spazi, il parco, i progetti educativi e le persone che ogni giorno li fanno vivere.

Dal nido all’infanzia, passando per la sezione primavera, il polo 0-6 di Bodio Lomnago offre un contesto in cui crescere significa esplorare, giocare, stare nella natura, fare esperienza, ma soprattutto sentirsi accolti.

OPEN DAY

15 novembre dalle 10 alle 12

14 dicembre – FESTA DI NATALE

dalle 12 alle 16 – scuola aperta

24 gennaio dalle 10 alle 12

Asilo infantile S. Anna di Bodio Lomnago

Via Brusa 12, Bodio Lomnago

Tel. 0332947355

Email: info@asilodibodiolomnago.it