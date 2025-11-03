L’Associazione Mazziniana propone un incontro su Guido Piovene

Giovedì 6 Novembre 2025, alle ore 18.00, in Sala Matrimoni del Comune di Varese, in Via Sacco si terrà una conferenza dell’Associazione Mazziniana.

La professoressa Renata Ballerio, “Scrittrice della memoria”, parlerà di uno scrittore, saggista e giornalista del secolo scorso, Guido Piovene, che per lunghi periodi ebbe modo di soggiornare a Induno Olona.

Su Piovene la professoressa Ballerio ha effettuato ricerche approfondite e ha anche scritto un libro, evidenziandone non solo gli aspetti letterari ma altresì quelli più strettamente esistenziali, dove lo sfondo si amplia da Induno Olona a una molteplicità di luoghi europei e americani in cui Piovene ebbe modo di soggiornare.