“L’attesa dell’alba” di Francesco Caringella offre a Varese la possibilità di riflettere sul tema dell’eutanasia
L'appuntamento in Sala Montanari, in giorni in cui si è tornati a discutere del delicato argomento. Valido anche per la formazione professionale degli avvocati
La Sala Montanari di Varese ospita la presentazione del libro L’attesa dell’alba di Francesco Caringella. Al centro del romanzo, il tema delicato e di grande attualità dell’eutanasia.
A dialogare con Caringella, magistrato e consigliere di Stato, autore di diversi romanzi e saggi divulgativi, ci saranno Enrico Maria Sironi, presidente del Collegio notarile di Milano, e Carlo Battipede, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Varese. Modera l’incontro l’avvocata varesina Nicoletta Matricardi. L’appuntamento promosso dal Comune di Varese è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati con il riconoscimento dei crediti formativi. All’incontro sarà presente il sindaco Davide Galimberti.
Appuntamento dunque per martedì 25 novembre alle 17.30 in via dei Bersaglieri a Varese: l’ingresso è libero e gratuito fino esaurimento posti.
Il romanzo al centro dell’incontro racconta le vicende di Filippo Santini, avvocato penalista. A Filippo la morale non interessa, ma solo il legittimo e l’illegittimo. Tutto cambia quando nel suo studio entra Sandra: fragile e bellissima, gli racconta che anni prima l’amato marito è stato travolto da un pirata della strada, e da quel giorno vive confinato in un letto. Una vicenda che porta il protagonista a chiedersi se la vita sia un diritto o un dovere, e cosa siamo disposti a fare. Etica e diritto si intrecciano su un tema di forte attualità: l’eutanasia.
Francesco Caringella, presidente di sezione del Consiglio di Stato dal 2015, consigliere di Stato dal 1998, presidente della Commissione di Garanzia presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dal 2014, giudice del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche dal 2015, giudice del Collegio di garanzia della giustizia sportiva dal 2014, esperto giuridico Presidenza del Consiglio dei Ministri (2003-2004), capo dell’Ufficio legislativo presso il Ministero per le Politiche Comunitarie (2001-2002), magistrato TAR (1997), magistrato ordinario (1991-1996). Oltre alla numerosissime pubblicazioni in diritto civile, penale e amministrativo, Caringella ha pubblicato diversi romanzi, tra cui Dieci minuti per uccidere, Non sono un assassino, Oltre ogni ragionevole dubbio, Il delitto della dolce vita, La migliore bugia, oltre ad alcuni saggi divulgativi.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.