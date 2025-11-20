“L’attesa dell’alba” di Francesco Caringella offre a Varese la possibilità di riflettere sul tema dell’eutanasia

La Sala Montanari di Varese ospita la presentazione del libro L’attesa dell’alba di Francesco Caringella. Al centro del romanzo, il tema delicato e di grande attualità dell’eutanasia.

A dialogare con Caringella, magistrato e consigliere di Stato, autore di diversi romanzi e saggi divulgativi, ci saranno Enrico Maria Sironi, presidente del Collegio notarile di Milano, e Carlo Battipede, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Varese. Modera l’incontro l’avvocata varesina Nicoletta Matricardi. L’appuntamento promosso dal Comune di Varese è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati con il riconoscimento dei crediti formativi. All’incontro sarà presente il sindaco Davide Galimberti.

Appuntamento dunque per martedì 25 novembre alle 17.30 in via dei Bersaglieri a Varese: l’ingresso è libero e gratuito fino esaurimento posti.

Il romanzo al centro dell’incontro racconta le vicende di Filippo Santini, avvocato penalista. A Filippo la morale non interessa, ma solo il legittimo e l’illegittimo. Tutto cambia quando nel suo studio entra Sandra: fragile e bellissima, gli racconta che anni prima l’amato marito è stato travolto da un pirata della strada, e da quel giorno vive confinato in un letto. Una vicenda che porta il protagonista a chiedersi se la vita sia un diritto o un dovere, e cosa siamo disposti a fare. Etica e diritto si intrecciano su un tema di forte attualità: l’eutanasia.

Francesco Caringella, presidente di sezione del Consiglio di Stato dal 2015, consigliere di Stato dal 1998, presidente della Commissione di Garanzia presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dal 2014, giudice del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche dal 2015, giudice del Collegio di garanzia della giustizia sportiva dal 2014, esperto giuridico Presidenza del Consiglio dei Ministri (2003-2004), capo dell’Ufficio legislativo presso il Ministero per le Politiche Comunitarie (2001-2002), magistrato TAR (1997), magistrato ordinario (1991-1996). Oltre alla numerosissime pubblicazioni in diritto civile, penale e amministrativo, Caringella ha pubblicato diversi romanzi, tra cui Dieci minuti per uccidere, Non sono un assassino, Oltre ogni ragionevole dubbio, Il delitto della dolce vita, La migliore bugia, oltre ad alcuni saggi divulgativi.