Laveno Mombello, concerto d’organo per i 200 anni dell’organo Biroldi

Due secoli di musica celebrati con un concerto speciale. Domenica 16 novembre 2025, alle ore 16.00, la Chiesa “Vecchia” dei Santi Filippo e Giacomo di Laveno Mombello ospiterà un concerto d’organo per ricordare i 200 anni dalla costruzione dello storico organo Biroldi. L’iniziativa, a ingresso libero, è promossa dal Lions Club Laveno Mombello – Santa Caterina del Sasso con il patrocinio del Comune di Laveno Mombello.

Il maestro Cadario per i 200 anni dell’organo

L’appuntamento vuole rendere omaggio a uno degli strumenti storici più rappresentativi del territorio, l’organo costruito nel 1825 dai fratelli Biroldi, ancora oggi funzionante nella sua collocazione originaria nella chiesa parrocchiale antica di Laveno. A esibirsi sarà il maestro Marco Cadario, organista e musicista di consolidata esperienza, che proporrà un repertorio ricco e variegato.

Musica tra storia e spiritualità

Il programma del concerto include brani di Provesi, Puccini, Morandi e Padre Davide da Bergamo, autori che hanno segnato la storia musicale italiana dell’Ottocento, spesso legata proprio alla musica sacra e all’uso dell’organo. Il concerto sarà accompagnato da introduzione e commenti di Giovanni Mascioni, voce esperta che guiderà il pubblico alla scoperta del valore artistico e storico dell’organo Biroldi.

Un evento per la comunità

Il concerto rappresenta non solo un’occasione per ascoltare musica di qualità, ma anche un momento di valorizzazione del patrimonio culturale e religioso del territorio. L’organo della chiesa “Vecchia” è un testimone silenzioso di due secoli di storia lavenese, oggi celebrato attraverso la musica e la condivisione.

Informazioni utili

L’evento è a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza. Il concerto si terrà nella Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, situata nel centro storico di Laveno Mombello. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli organizzatori o consultare i canali del Lions Club Laveno Mombello.