Lavori a Milano Certosa: tra il 24 novembre e il 17 gennaio treni cancellati sulla Varese –Treviglio e verso Malpensa
Trenord annuncia ritardi, anticipo di orari, treni cancellati e corse su bus: interessate anche le linee Milano P. Garibaldi / Milano Centrale e Torino, Arona e Domodossola
Dal 24 novembre 2025 al 17 gennaio 2026, una serie di lavori di manutenzione nella stazione di Milano Certosa porterà a modifiche significative del servizio ferroviario regionale e suburbano.
Le modifiche coinvolgono alcuni treni Trenord e Trenitalia, con ritardi, cancellazioni e corse sostituite da autobus, anche in orari notturni.
Collegamenti con Malpensa: treni cancellati e bus sostitutivi
Le modifiche principali per chi si dirige verso lo scalo aeroportuale riguardano i treni RE 2916 e RE 2985, tra Milano Centrale e Malpensa Terminal 2:
- Il RE 2916 Milano Centrale – Malpensa T2 delle 5.25 sarà cancellato dal 25 al 29 novembre e dal 2 al 6 dicembre. Sarà attivo un bus sostitutivo (3916A) nella sola tratta Milano Centrale – Milano Porta Garibaldi.
- Il RE 2985 Malpensa T2 – Milano Centrale delle 22.37 sarà cancellato dal 24 al 28 novembre e dall’1 al 5 dicembre. In questo caso sarà attivo un bus sostitutivo (2985A) tra Milano Porta Garibaldi e Milano Centrale.
Una soluzione parziale che potrebbe però creare difficoltà ai passeggeri diretti al terminal, costretti a frammentare il viaggio.
S5 e S6: bus anche tra Rho, Certosa e Porta Garibaldi
Anche i treni delle linee S5 (Varese-Treviglio) e S6 (Novara-Pioltello) subiranno modifiche che impatteranno sui nodi di interscambio con i servizi aeroportuali.
- Il treno S5 24585 Varese – Milano Porta Garibaldi delle 21.42 sarà cancellato tra Milano Certosa e Porta Garibaldi dal 24 al 28 novembre e dall’1 al 5 dicembre, sostituito da bus 4585A.
- Il treno S6 24683 Novara – Milano Porta Garibaldi delle 21.48 sarà cancellato nella tratta Milano Certosa – Milano Porta Garibaldi e sostituito con bus 4683A.
- Anche il S6 24685, nella notte, sarà soppresso tra Rho e Porta Garibaldi e sostituito con bus 2685A.
Ulteriori modifiche riguardano orari anticipati o posticipati e soppressioni parziali di treni nelle tratte suburbane.
Le altre modifiche: cancellazioni e ritardi su treni regionali
Accanto ai collegamenti verso l’aeroporto, le variazioni coinvolgono anche i treni regionali e regionali veloci:
- Posticipi di 4 minuti all’arrivo per i treni tra Milano P. Garibaldi / Milano Centrale e Torino, Arona e Domodossola (es. RV 2004, R 10201…).
- Alcuni treni da Milano P. Garibaldi verso Domodossola e Arona anticipano la partenza di 3 minuti.
Informazioni utili per i viaggiatori
Tutte le modifiche sono già disponibili sui canali ufficiali di Trenord e Trenitalia, oltre che sui siti di RFI e presso le biglietterie. Chi è diretto a Malpensa è invitato a verificare in anticipo le coincidenze e i tempi di percorrenza aggiuntivi dovuti al cambio treno/bus.
