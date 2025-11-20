Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Lavori a Milano Certosa: tra il 24 novembre e il 17 gennaio treni cancellati sulla Varese –Treviglio e verso Malpensa

Trenord annuncia ritardi, anticipo di orari, treni cancellati e corse su bus: interessate anche le linee Milano P. Garibaldi / Milano Centrale e Torino, Arona e Domodossola

Trenord foto Thomas Radice

Dal 24 novembre 2025 al 17 gennaio 2026, una serie di lavori di manutenzione nella stazione di Milano Certosa porterà a modifiche significative del servizio ferroviario regionale e suburbano.

Le modifiche coinvolgono alcuni treni Trenord e Trenitalia, con ritardi, cancellazioni e corse sostituite da autobus, anche in orari notturni.

Collegamenti con Malpensa: treni cancellati e bus sostitutivi

Le modifiche principali per chi si dirige verso lo scalo aeroportuale riguardano i treni RE 2916 e RE 2985, tra Milano Centrale e Malpensa Terminal 2:

  • Il RE 2916 Milano Centrale – Malpensa T2 delle 5.25 sarà cancellato dal 25 al 29 novembre e dal 2 al 6 dicembre. Sarà attivo un bus sostitutivo (3916A) nella sola tratta Milano Centrale – Milano Porta Garibaldi.
  • Il RE 2985 Malpensa T2 – Milano Centrale delle 22.37 sarà cancellato dal 24 al 28 novembre e dall’1 al 5 dicembre. In questo caso sarà attivo un bus sostitutivo (2985A) tra Milano Porta Garibaldi e Milano Centrale.

Una soluzione parziale che potrebbe però creare difficoltà ai passeggeri diretti al terminal, costretti a frammentare il viaggio.

S5 e S6: bus anche tra Rho, Certosa e Porta Garibaldi

Anche i treni delle linee S5 (Varese-Treviglio) e S6 (Novara-Pioltello) subiranno modifiche che impatteranno sui nodi di interscambio con i servizi aeroportuali.

  • Il treno S5 24585 Varese – Milano Porta Garibaldi delle 21.42 sarà cancellato tra Milano Certosa e Porta Garibaldi dal 24 al 28 novembre e dall’1 al 5 dicembre, sostituito da bus 4585A.
  • Il treno S6 24683 Novara – Milano Porta Garibaldi delle 21.48 sarà cancellato nella tratta Milano Certosa – Milano Porta Garibaldi e sostituito con bus 4683A.
  • Anche il S6 24685, nella notte, sarà soppresso tra Rho e Porta Garibaldi e sostituito con bus 2685A.

Ulteriori modifiche riguardano orari anticipati o posticipati e soppressioni parziali di treni nelle tratte suburbane.

Le altre modifiche: cancellazioni e ritardi su treni regionali

Accanto ai collegamenti verso l’aeroporto, le variazioni coinvolgono anche i treni regionali e regionali veloci:

  • Posticipi di 4 minuti all’arrivo per i treni tra Milano P. Garibaldi / Milano Centrale e Torino, Arona e Domodossola (es. RV 2004, R 10201…).
  • Alcuni treni da Milano P. Garibaldi verso Domodossola e Arona anticipano la partenza di 3 minuti.

Informazioni utili per i viaggiatori

Tutte le modifiche sono già disponibili sui canali ufficiali di Trenord e Trenitalia, oltre che sui siti di RFI e presso le biglietterie. Chi è diretto a Malpensa è invitato a verificare in anticipo le coincidenze e i tempi di percorrenza aggiuntivi dovuti al cambio treno/bus.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.